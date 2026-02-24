Полиция не сразу обнаружила, что инциденты носят системный характер и за ними стоит организованная преступность.

За первые два месяца этого года полиция Лондона арестовала 248 человек, которые обвиняются в причастности к воровству мобильных телефонов. Это одно из самых массовых преступлений в городах Великобритании, особенно в столице, в последние годы — воров интересуют не только сами телефоны, но и сим-карты. Аппараты можно продать, а доступ к симкам может открыть злоумышленникам, например, банковские приложения, и уже были случаи, когда оставшиеся без смартфонов прохожие вскоре лишались еще и тысяч фунтов со своих счетов. Британские СМИ называют масштаб воровства словом «эпидемия».

Полиция не сразу обнаружила, что кражи носят системный характер и за ними стоит организованная преступность — зачастую воровство телефонов даже всерьез не расследовалось, поскольку проходило по разряду мелких преступлений.

Теперь она противостоит ворам с помощью дронов и электроскутеров.

Некоторые преступники действуют в оживленных местах в утренний час пик, потому что после им надо торопиться в школу — на уроки.

«Причем очень безжалостно»

Жительница Кембриджа Фенелла Роулинг лишилась своего Iphone 16 в ходе обычного похода по магазинам. Больше всего ей жаль хранившихся там фотографий ее матери, страдающей от онкологического заболевания, — она не успела настроить сохранение фото в облачном сервисе.

Открыв на другом гаджете функцию «Найти Iphone» она обнаружила, что через неделю принадлежащий ей смартфон улетел из Великобритании в Дубай, после этого в Китай. А затем Роулинг получила целую волну фишинговых сообщений. От нее требовали сбросить настройки, раскрыть свои данные или стереть их.

У Кристиана Д`Ипполито, основателя благотворительной организации для помощи уязвимой молодежи, телефон выхватили в лондонском районе Хакни. Причем аппарат в момент похищения был разблокирован.

Он не успел добраться до компьютера, чтобы сбросить настройки, в итоге злоумышленники проникли в его банковский аккаунт для бизнеса и сервис для перевода денег PayPal. Свой ущерб Д`Ипполито в итоге оценил в «десятки тысяч» фунтов. «Это просто невероятно, как <…> у тебя могут отнять буквально все, что есть, причем очень безжалостно», — говорил он.

Кражи мобильных телефонов и в 2010-е годы исчислялись в Лондоне десятками тысяч. Однако рост числа таких преступлений настолько стабилен, что это явление уже называют «эпидемией».

Полиция Лондона в 2020 году фиксировала около 28,6 тыс. краж, в 2024-м их стало уже порядка 80,5 тыс. — и речь идет только о зарегистрированных преступлениях.

При этом такие кражи проходили по разряду мелких преступлений, а столичная полиция еще в 2017-м году предупреждала, что у нее нет ресурсов на их расследование.

Перелом произошел только в 2024-м году. В полицию Лондона обратился человек, рассказавший, что смог отследить свой украденный смартфон, и он находится на складе аэропорта Хитроу.

Приехавшие туда правоохранители обнаружили коробку с надписью «батареи», они должны были отправиться в Гонконг. Внутри были 894 телефона — и почти все они были украдены.

Вскоре полиция нашла еще несколько коробок, экспертиза помогла установить первых подозреваемых, и в итоге это вылилось в крупнейшую операцию.

Были арестованы 18 человек, их подозревают в участии в международной банде, причастной к воровству около 40 тыс. телефонов — порядка 40% от всех украденных в Лондоне.

Некоторые аппараты перед попыткой отправить в другие страны заворачивали в фольгу, чтобы их было сложнее отследить.

Полиция вышла на одного из подозреваемых, который закупил в хозяйственном магазине фольгу в рулонах общей длиной около 2,4 км.

Зачем нужен чужой смартфон

Представитель лондонской полиции Сара Джонс рассказала, что воровство телефонов для преступников может быть выгоднее торговли наркотиками, и они переключаются на этот вид нелегального бизнеса.

Стоимость самих телефонов сравнительно невысока, их можно продать в самом Лондоне, в одном из многочисленных магазинчиков подержанной техники — их закупочная цена будет варьироваться от нескольких десятков до нескольких сотен фунтов.

Если украденные смартфоны попадут в Китай, то их цена может достигать даже 4 тыс. фунтов (5,4 тыс. долларов) за новый аппарат. Это объясняется тем, что в западных смартфонах нет механизмов для цензуры и есть полноценный выход в интернет. Плюс если в странах Запада гаджет можно заблокировать как украденный, то в Китае такая блокировка работать не будет.

«Эпидемия» воровства телефонов достигла таких масштабов еще и потому, что это преступление сочетает в себе обычную уличную кражу и кибермошенничество. Получив доступ к сим-карте, преступники стараются получить максимальный доступ ко всему содержимому смартфона. Проникнуть в банковские приложения, например, можно с помощью кодов из смс-сообщений.

Если такое проникновение для злоумышленников будет успешным, то жертвам грозят потери, которые в разы будут превышать стоимость любого нового девайса.

Лондонец Кристиан Д`Ипполито рассказал, что преступники помимо прямого воровства его денег еще и пытались оформить кредит на его имя — он легко оформляется онлайн, а банки исходят из того, что их мобильным приложением пользуется настоящий владелец счета.