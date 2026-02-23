Baltijas balss logotype
Продолжается расследование разврата 66-летнего брата короля Великобритании 1 655

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Шокированный Эндрю.

Шокированный Эндрю.

Официальная реакция монархии - отстраненное сожаление.

Полиция Его Величества опубликовала заявление о том, что подозреваемый освобожден «под расследование» после задержания по подозрению в неправомерных действиях на государственной службе. Это означает, что расследование продолжается, но обвинения ему пока не предъявлены.

Ранее все британские газеты, за исключением Financial Times, опубликовали на первых полосах снимок, на котором бывший принц покидает участок на заднем сиденье полицейского автомобиля.

По данным СМИ, Эндрю Маунтбеттена-Виндзора (66) подозревают в злоупотреблении своим положением в период, когда он занимал официальные должности. C 2001 по 2011 год Эндрю он был специальным представителем Великобритании по торговле и инвестициям, в его обязанности входило продвижение интересов британского бизнеса за рубежом. Эндрю ушел с должности после того, как стало известно о его связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в сексуальных преступлениях, педофилии и торговле людьми (Эпштейн, согласно официальной версии, покончил с собой в тюрьме в 2019 году).

В октябре 2025 года Карл III лишил брата титула принца, а также всех прочих титулов и привилегий из-за связей с Эпштейном. Ранее Эндрю добровольно формально отказался от титула герцога Йоркского.

На этой неделе, как напоминает AFP, британская полиция сообщала, что рассматривает информацию о том, что бывший принц мог предоставлять Эпштейну конфиденциальные материалы.

Из массива документов по делу Эпштейна, опубликованных минюстом США 30 января, следует, что Эндрю мог передавать финансисту отчеты о своих служебных поездках в Сингапур, Гонконг и Вьетнам и конфиденциальные детали о возможностях для инвестиций.

Британские спецпредставители по торговле не имеют права разглашать конфиденциальные или коммерческие документы. Reuters отмечает, что злоупотребление полномочиями или несоблюдение обязанности следовать принципу добросовестности при исполнении государственных функций карается максимальным наказанием в виде пожизненного заключения, такие дела рассматриваются судом присяжных, как и наиболее тяжкие уголовные преступления.

#коррупция #преступления
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    23-го февраля

    Эпштейн и с того света всех достал и подставил !!!! представляю если бы был жив и заговорил - всей мировой элите кабзда !!!

    9
    2

Видео