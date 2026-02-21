Baltijas balss logotype
На Кипре оправдали чиновников по делу о «золотых паспортах» 1 270

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Остров Афродиты притягивает черный нал.

Остров Афродиты притягивает черный нал.

Государственное расследование, проведенное после закрытия программы, выявило системные нарушения процедур.

Уголовный суд Кипра оправдал бывшего спикера парламента Деметриса Силлуриса по делу о коррупции с «золотыми паспортами» (программа «Гражданство за инвестиции»), пишет Kathimerini. Коллегия из трех судей в Никосии большинством голосов постановила, что прокуратура не смогла доказать наличие корыстного умысла или факта коррупционного влияния.

Силлурис проходил по делу вместе с бывшим депутатом парламента Христакисом Циованнисом. Оба обвинялись в сговоре с целью мошенничества и злоупотреблении служебным положением при выдаче кипрских паспортов иностранным инвесторам, в том числе из России и Китая. Подсудимые вину не признали. Все обвинения с бывших чиновников были сняты.

Силлурис, ранее занимавший вторую госдолжность в стране, ушел в отставку в 2020 году после публикации телеканалом Al Jazeera видеозаписи, на которой он и Циованнис обсуждали возможность помощи вымышленному инвестору с криминальным прошлым в получении кипрского гражданства. Эта запись не была приобщена к материалам суда.

Программа «золотых паспортов» была свернута после скандала и критики со стороны Евросоюза. Она действовала на Кипре с 2007 по 2020 год. За это время было выдано более 7000 паспортов иностранным инвесторам. Государственное расследование, проведенное после закрытия программы, выявило системные нарушения процедур и отсутствие должного контроля, а также игнорирование предупреждений со стороны Евросоюза.

После начала войны России и Украины кипрские власти усилили контроль за соблюдением санкционного режима. Совместно со специалистами ФБР силовые структуры Кипра провели девятимесячное расследование в отношении состоятельных россиян, проживавших на острове. В 2024 году Кипр лишил гражданства 77 владельцев «золотых паспортов», включая нескольких российских миллиардеров.

На фоне этого дела в начале 2026 года на Кипре разгорелся новый коррупционный скандал. Глава администрации президента Кипра Хараламбос Хараламбус, являющийся родственником президента Никоса Христодулидиса, ушел в отставку после публикации анонимного видео, на котором обсуждались схемы по обходу санкций ЕС в интересах граждан России.

#гражданство #санкции #инвестиции #коррупция #Кипр #Евросоюз #Китай #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
0
0

(1)
  • I
    Inga
    22-го февраля

    китеж-град .уже трудится .собрался собирать ,взносы назначили.общаг завхоз.бать поганый изувер.

    0
    4

