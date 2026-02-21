Уголовный суд Кипра оправдал бывшего спикера парламента Деметриса Силлуриса по делу о коррупции с «золотыми паспортами» (программа «Гражданство за инвестиции»), пишет Kathimerini. Коллегия из трех судей в Никосии большинством голосов постановила, что прокуратура не смогла доказать наличие корыстного умысла или факта коррупционного влияния.

Силлурис проходил по делу вместе с бывшим депутатом парламента Христакисом Циованнисом. Оба обвинялись в сговоре с целью мошенничества и злоупотреблении служебным положением при выдаче кипрских паспортов иностранным инвесторам, в том числе из России и Китая. Подсудимые вину не признали. Все обвинения с бывших чиновников были сняты.

Силлурис, ранее занимавший вторую госдолжность в стране, ушел в отставку в 2020 году после публикации телеканалом Al Jazeera видеозаписи, на которой он и Циованнис обсуждали возможность помощи вымышленному инвестору с криминальным прошлым в получении кипрского гражданства. Эта запись не была приобщена к материалам суда.

Программа «золотых паспортов» была свернута после скандала и критики со стороны Евросоюза. Она действовала на Кипре с 2007 по 2020 год. За это время было выдано более 7000 паспортов иностранным инвесторам. Государственное расследование, проведенное после закрытия программы, выявило системные нарушения процедур и отсутствие должного контроля, а также игнорирование предупреждений со стороны Евросоюза.

После начала войны России и Украины кипрские власти усилили контроль за соблюдением санкционного режима. Совместно со специалистами ФБР силовые структуры Кипра провели девятимесячное расследование в отношении состоятельных россиян, проживавших на острове. В 2024 году Кипр лишил гражданства 77 владельцев «золотых паспортов», включая нескольких российских миллиардеров.

На фоне этого дела в начале 2026 года на Кипре разгорелся новый коррупционный скандал. Глава администрации президента Кипра Хараламбос Хараламбус, являющийся родственником президента Никоса Христодулидиса, ушел в отставку после публикации анонимного видео, на котором обсуждались схемы по обходу санкций ЕС в интересах граждан России.