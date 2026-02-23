Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зимние лайфхаки: как сохранить одежду и обувь во время снегопада 0 77

Люблю!
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

Снегопады и снежная погода — это красиво, но для одежды они создают массу проблем: грязь, соль, мокрый снег и разводы на ткани. Эксперты по стилю и уходу за гардеробом поделились эффективными лайфхаками, которые помогут не только выглядеть аккуратно на улице, но и сохранить вещи в хорошем состоянии даже в непогоду.

1. Обработка водоотталкивающими средствами

Перед началом зимы специалисты советуют обработать верхнюю одежду и обувь импрегнаторами — водо- и грязеотталкивающими спреями. Такой шаг создаёт защитный барьер против снега и реагентов, которые могут оставлять трудно выводимые следы. Для разных материалов — кожи, замши и нубука — выбирают специальные аэрозоли. Это простое средство уменьшает время на чистку после прогулки.

2. Правильный выбор материалов и слоёв

Обратите внимание на ткань и конструкцию одежды. Водонепроницаемые подкладки или плотные материалы вроде шерсти с пропиткой, твида или мембранных тканей помогают отталкивать снег и влагу. Оптимальная длина верхней одежды также важна: слишком длинная пачкается у низа, слишком короткая — оставляет открытыми зоны, требующие дополнительного утепления.

3. Мини-набор для «дорожной помощи»

Экстренный комплект в сумочке может стать спасением: водоотталкивающие салфетки, мягкая щётка для ворса, пакетики-абсорбенты (silica gel) и обычная хлопковая салфетка помогут быстро убрать мокрый снег, не растирая его по ткани. Принцип «меньше трения — меньше следов» действует всегда.

4. Уход за обувью после прогулки

Если обувь всё-таки намокла или испачкалась, сначала удалите снег мягкой щёткой, затем протрите влажной тканью и дайте ей высохнуть естественным образом при комнатной температуре. Для кожи полезно использовать крем-питание, а для замши — щётку и специальные ластики для удаления светлых следов. Раствор воды с уксусом (1:3) помогает аккуратно убрать следы соли, но затем его нужно смыть влажной тряпкой и дать высохнуть.

5. Быстрый уход и восстановление формы

Для пуховиков и объёмных вещей важно не откладывать очистку: соль и реагенты разрушают волокна тканей. При стирке пуховиков следуйте рекомендациям на этикетке, а сушильная машина с теннисными мячами поможет вернуть объёму первоначальную форму. Шерстяные вещи сушите в горизонтальном положении, чтобы они не растянулись. При серьёзных загрязнениях предпочтительнее обращаться в химчистку.

...Зима — не повод прятать любимый гардероб в шкаф. С помощью простых профилактических действий, правильного ухода и небольшого набора аксессуаров ваши пальто и сапоги переживут снегопады без следов, а вы сможете выглядеть аккуратно и стильно в любую погоду.

Читайте нас также:
#мода #стиль #советы дом
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких
Изображение к статье: Жир исчезает на глазах: простой проверенный способ вернёт кухне чистоту

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
2
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео