Экс-министр обороны Латвии почувствовал приближение краха режима Путина

Политика
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Экс-министр обороны Латвии почувствовал приближение краха режима Путина
ФОТО: пресс-фото

Дальнейшая судьба Украины имеет экзистенциально важное значение для Восточной Европы, при этом одновременно есть ощущение, что мы на шаг ближе к смене власти в России, заявил агентству LETA нынешний директор аналитического центра Артис Пабрикс, который в начале российского вторжения занимал пост министра обороны Латвии.

Четыре года назад, в первые часы войны, Пабрикс призвал Запад сделать две вещи — ввести максимально жёсткие санкции против России и оказать Украине максимальную поддержку. Сейчас, комментируя свои прежние заявления, Пабрикс отметил, что Украина получила от Запада больше, чем ожидала Россия, однако всё же меньше, чем необходимо.

Соответственно, это является главной причиной, по которой война продолжается до сих пор.

«Война продолжается уже четыре года, и Запад по-прежнему не осознал, с чем он столкнулся, и не способен принимать адекватные решения. Мы видим, что западное общество стало более расколотым, что даёт надежду Путину, поскольку его уровень боли несоизмеримо выше, чем на Западе», — пояснил Пабрикс.

Он подчеркнул, что на Западе распространяются российские нарративы об усталости общества от войны. Участие специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в переговорах играет на руку России.

Кроме того, Запад по-прежнему не способен полностью отказаться от российской нефти и газа, добавил Пабрикс, отметив, что наблюдается регресс и в вопросе Олимпиады, а также сохраняется влияние российских информационных агентов. «Всё это даёт России надежду выдержать», — подчеркнул Пабрикс.

Пабрикс думает, что для Путина эта война — вопрос выживания, поскольку ему необходим внешний враг.

При этом у латвийского экс-министра есть ощущение, что «мы на шаг ближе» к тому, чтобы в России могла произойти смена власти. Это означает, что к таким изменениям должен быть готов и Запад. «Даже если уровень боли в России высок и толерантность общества к войне сохраняется, должен последовать ответный удар», — уверен Пабрикс.

Хотя за эти четыре года было много дискуссий и решений по поводу военной поддержки Украины со стороны Запада, никакое отдельное «чудо-оружие» не сработает. В то же время Западу следует активнее участвовать в защите воздушного пространства Украины своими системами вооружения. «Странам НАТО нужно самим больше вовлекаться и не бояться (России)», — отметил Пабрикс.

Эксперт также считает, что запланированные Россией различные операции против Запада будут только нарастать. «Взрывы, диверсии — они будут это продолжать, и различные операции будут лишь усиливаться. Это также заставляет меня думать, что режим становится всё более нестабильным. Мы должны быть готовы ко всему», — подчеркнул бывший министр обороны.

Масштабное вторжение России в Украину началось утром 24 февраля 2022 года.

Оставить комментарий

(15)
  • A
    Aleksejs
    24-го февраля

    Артис прав в том, что касается поддержки Украины странами ЕС и США, а вот что касается России - даже при смене власти вряд ли изменится алармистское направление внешней политики.

    3
    3
  • Д
    Добрый
    24-го февраля

    Деревянные рубли-это хорошо. Будет чем печку топить

    2
    20
  • I
    Inga
    24-го февраля

    для вас всё сy пер руссские растарали ь за себя и за немцев atkal

    1
    6
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    23-го февраля

    «Чуешь крах — смывайся нax!»

    23
    2
  • 010725
    010725
    23-го февраля

    Пабрикс - мой любимый латышский политик. Мы с ним одногодки, у меня - 42 года трудового стажа. Он с 1989-го года не работал ни одного дня. Но я на него не злюсь, отношусь к нему как домашнему питомцу. Ведь это на мои налоги он выкормился, вырос и заматерел. В начале моей трудовой карьеры зарплата у меня была маленькая и налогов с неё было чуток, но и Пабрикс был небольшим депутатишкой, много не ел. Я делал карьеру,трудился без больничных и отпусков, росла зарплата, росли налоги, рос, на этих налогах, и Пабрикс. Он перепрыгивал из партии в путь, из пути в движение. Стал значительным депутатом, съездил поучился в США, побыл министром. Он получил сколько-то орденов. Я им горжусь. На днях посмотрел размер своей предполагаемой пенсии и решил работать до семидесяти лет, иначе он без меня пропадет.

    87
    2
  • MiU
    Made in USSR
    23-го февраля

    Ну, Пабрикс...ну отжёг... Поосто вспомнился городской старосоветский фльклор:"Вообще то чувствуют хрен в ...опе , а остальное - ощущают." БГГ... ржуфголос!!!

    66
    2
  • VS
    Vad Sorry
    23-го февраля

    21 февраля 2026, 10:13 Россияне накопили чудовищно много денег. Как это может сломать экономику К началу 2026 году у жителей России в банках и «под подушкой» лежало 84 трлн рублей. Это беспрецедентная сумма, как два годовых бюджета страны. Пока капиталы лежат на счетах, все спокойно, но грядущее снижение ставок может спровоцировать лавину покупок и новый виток инфляции. Обсудили с экономистами, куда потекут накопления и выдержит ли экономика такой «денежный навес».

    23
    6
  • JJ
    Jan Jans
    23-го февраля

    иногда лучше молчать, чем говорить. И так уже напортачил при должности, так уж успокойся вне её. занимаяйся лучше своей ассистенткой

    120
    1
  • Д
    Дед
    23-го февраля

    Странно, зачем берут интервью у этого сбитого летчика. Он пустая пабрякушка и ни кому не нужен.

    137
    2
  • YY
    Yu Yu
    23-го февраля

    это ж при Пабриксе началась подготовка к сделке для латвийской Армии списанных Британских "бронерованных гусеничных мопедов" на сотни миллионов ? Этож как надо недолюбливать свою Армию, чтобы ее на такое подписать?

    130
    3
  • YY
    Yu Yu
    23-го февраля

    это ж при Пабриксе началась подготовка к сделке для латвийской Армии списанных Британских "бронерованных гусеничных мопедов" на сотни миллионов ? Этож как надо недолюбливать свою Армию, чтобы ее на такое подписать?

    51
    2
  • A
    Aleks
    23-го февраля

    Пабрик уже три миноры🔥 зажёг,чтобы Путин остался...😀

    62
    5
  • NS
    Nothing Special
    23-го февраля

    Жду с нетерпением очередной сезон демонстраций карт "Развал и дележка России", самое подходящее время для живущих в альтернативной реальности.

    99
    4
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    23-го февраля

    Господа перестанет, счётом занимаемых постов (хоть и в прошлом ) это читается как то нелепо ,не гоже чиновникам такого уровня использовать фразы мне кажется я чувствую и т_ д , так скоро до внутренностей осла дойдем.

    108
    3
  • П
    Процион
    Daily Alibabaevic
    23-го февраля

    А что ешё может сказать Пабрикс, если ни одна из его пугалок, ни один прогноз не подтвердился, и никакой новой аргументации он уже придумать не может? Только обратиться к чувствам, потому что их обосновывать необязательно. Вот почувствовал — и всё, а почему и как — сам не знаю.

    142
    2
Читать все комментарии

