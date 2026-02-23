Дальнейшая судьба Украины имеет экзистенциально важное значение для Восточной Европы, при этом одновременно есть ощущение, что мы на шаг ближе к смене власти в России, заявил агентству LETA нынешний директор аналитического центра Артис Пабрикс, который в начале российского вторжения занимал пост министра обороны Латвии.

Четыре года назад, в первые часы войны, Пабрикс призвал Запад сделать две вещи — ввести максимально жёсткие санкции против России и оказать Украине максимальную поддержку. Сейчас, комментируя свои прежние заявления, Пабрикс отметил, что Украина получила от Запада больше, чем ожидала Россия, однако всё же меньше, чем необходимо.

Соответственно, это является главной причиной, по которой война продолжается до сих пор.

«Война продолжается уже четыре года, и Запад по-прежнему не осознал, с чем он столкнулся, и не способен принимать адекватные решения. Мы видим, что западное общество стало более расколотым, что даёт надежду Путину, поскольку его уровень боли несоизмеримо выше, чем на Западе», — пояснил Пабрикс.

Он подчеркнул, что на Западе распространяются российские нарративы об усталости общества от войны. Участие специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в переговорах играет на руку России.

Кроме того, Запад по-прежнему не способен полностью отказаться от российской нефти и газа, добавил Пабрикс, отметив, что наблюдается регресс и в вопросе Олимпиады, а также сохраняется влияние российских информационных агентов. «Всё это даёт России надежду выдержать», — подчеркнул Пабрикс.

Пабрикс думает, что для Путина эта война — вопрос выживания, поскольку ему необходим внешний враг.

При этом у латвийского экс-министра есть ощущение, что «мы на шаг ближе» к тому, чтобы в России могла произойти смена власти. Это означает, что к таким изменениям должен быть готов и Запад. «Даже если уровень боли в России высок и толерантность общества к войне сохраняется, должен последовать ответный удар», — уверен Пабрикс.

Хотя за эти четыре года было много дискуссий и решений по поводу военной поддержки Украины со стороны Запада, никакое отдельное «чудо-оружие» не сработает. В то же время Западу следует активнее участвовать в защите воздушного пространства Украины своими системами вооружения. «Странам НАТО нужно самим больше вовлекаться и не бояться (России)», — отметил Пабрикс.

Эксперт также считает, что запланированные Россией различные операции против Запада будут только нарастать. «Взрывы, диверсии — они будут это продолжать, и различные операции будут лишь усиливаться. Это также заставляет меня думать, что режим становится всё более нестабильным. Мы должны быть готовы ко всему», — подчеркнул бывший министр обороны.

Масштабное вторжение России в Украину началось утром 24 февраля 2022 года.