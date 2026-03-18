В среду в Латвии самая солнечная и тёплая погода сохранится в восточных районах, где температура воздуха местами достигнет +12 градусов, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

В первой половине дня во многих местах страны ещё будет туман, позже он возможен местами на побережье. Существенных осадков не ожидается.

Будет дуть слабый ветер. Во многих районах западной и центральной частях страны температура воздуха не превысит +3..+8 градусов.

В Риге днём туман рассеется, будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +7 градусов.

Погодные условия определяет антициклон. Атмосферное давление повысилось до 1031–1033 гектопаскалей на уровне моря.

День становится длиннее ночи

С 18 марта продолжительность дня в Латвии превышает продолжительность ночи, свидетельствует информация на сайте "timeanddate.com", пишет ЛЕТА.

В среду в Риге солнце взошло в 6:31 и зайдёт в 18:32 — продолжительность дня составляет 12 часов и полторы минуты. Каждый следующий день будет становиться длиннее почти на пять минут.

Равноденствие и начало астрономической весны наступят 20 марта в 16:46. День становится длиннее ночи на несколько дней раньше, поскольку за восход и закат принимается момент, когда над горизонтом появляется или исчезает верхний край солнечного диска, а не его центр. Продолжительность солнечного сияния также зависит от преломления света в атмосфере.

Весеннее равноденствие — это момент, когда центр солнечного диска пересекает небесный экватор и переходит в северное полушарие небесной сферы.

Астрономическая весна продлится до летнего солнцестояния, которое наступит 21 июня в 11:24.

Метеорологическая весна в этом году наступила 27 февраля. Метеорологическое лето начнётся, когда средняя суточная температура воздуха в течение пяти суток подряд достигнет не менее +15 градусов.

Солярная весна в этом году началась уже 5 февраля. Самый светлый квартал года, или солярное лето, продлится с 7 мая по 5 августа.