Многие оппозиционные политики уже решили больше не тратить время на то, чтобы комментировать те или иные "удачные" высказывания Эвики Силини. Они просто публикуют в социальных сетях самые яркие цитаты из речей премьера... и наслаждаются реакцией народа.

Цитаты без комментариев

Особенно пикантно звучат реплики главы правительства на фоне происходящего, к примеру, с проектом Rail Baltica и с airBaltic.

"Ха! Это смешно! Мы вытащили все то, чего там не делали 10 лет. 10 лет, на мой взгляд, этот проект вообще не управлялся нормально. И сейчас просто мы вытащили наружу, сколько стоит этот проект, как он управляется, что вообще там происходит. И сейчас там все, как крысы, бегут с того корабля ", – заявила Эвика Силиня в ответ на обвинения оппозиции, что правительство очень плохо управляет проектом Rail Baltica.

Ну, во-первых, госпожа Силиня не вчера пришла в политику и в исполнительную власть – была, кстати, министром в правительстве Кариньша, в свое время занимала и пост парламентского секретаря МВД. И ее партия все эти 10 лет и намного больше находилась у власти! Поэтому заявление о том, что вот премьер опомнилась и чего-то там вытащила наружу не выдерживает критики.

Кто за все это ответит?!

Во-вторых, пассаж с крысами – это уже на грани полного провала, поскольку крысы обычно бегут с тонущего корабля. Получается, что проект Rail Baltica идет ко дну (кто бы сомневался!)... Тогда возникает вопрос: зачем же правительство в этот тонущий корабль вкладывает деньги налогоплательщиков?! И кто за это ответит?

Мало того, что дефицит средств на реализацию проекта века достигает 2-4 миллиардов евро (неподъемная для бюджета сумма), так еще и проект постоянно сопровождают разного рода скандалы. Так в закупочном конкурсе на поставку стрелок рельсовых путей и расширительных швов рельсов выиграла фирма, чье предложение было на 270 миллионов дороже, чем у второго претендента! Второго претендента "отшили" по формальному поводу - страховая гарантия была немного короче, чем дата завершения поставок. А короче она оказалась потому, что сам процесс конкурса затянулся...

Близость выборов заставила премьера начать служебное расследование по данной закупке. "Заодно" Эвика Силиня и начала расследование по поводу давнишнего решения начать строить опоры мостов на Даугаве и железнодорожную эстакаду возле аэропорта "Рига", не убедившись в том, а есть ли средства и согласован ли план соединения Rail Baltica с Ригой и с аэропортом. Как мы уже знаем, из-за нехватки средств от этого соединения решили (пока) отказаться и теперь этот недострой будет просто стоять и гнить...

Интересно, кто-то за все это ответит и если ответит, то не будет ли это... "стрелочник"?

Впрочем, какие бы расследования не назначала бы Силиня, главный вопрос остается открытым - что в итоге будет с проектом века? Построят ли его и если да, то за какие средства и когда? И сколько ежегодно нужно будет тратить денег налогоплательщиков на дотации Rail Baltica, ведь понятно, что еще долгие годы эта железная дорога не будет рентабельной!

Впрочем, Силиня прекрасно понимает, что эти все проблемы будут головной болью следующих правительств – наверняка уже без ее участия!

Полет в неизвестность

А вот с airBaltica "оттянуть время" и переложить ответственность на следующие правительства будет намного сложнее... Как известно, национальная авиакомпания продолжает терпеть убытки. И хотя размер убытков в минувшем году - по сравнению с 2024-м уменьшился, экономисты полагают, что операционные убытки остались на прежнем уровне и сумма убытков - это игра на курсе валют!

"Убытки года 43,2 млн евро, против 118,8 млн евро годом ранее. Но радоваться тому, что потери существенно снизились, нет оснований, поскольку разница практически только на колебаниях валют. Операционные потери примерно такие же. AirBaltic продолжает сжигать евро с пугающей скоростью, и настоящие проблемы появляются в денежном потоке. Если сравнить с началом года, то денежные остатки на счетах уменьшились на 21,8 млн. евро. Даже несмотря на то, что получены займы на сумму 67,3 млн. евро (дополнительные облигации и, насколько понятно, то часть также как банковский кредит) и 28 млн. евро Lufthanza и Латвийское государство вложили в капитал. Эти деньги уже потрачены. А что дальше? " – задается вопросом экономист Айварс Стракшас.

А что дальше – не знает никто. Известно лишь, что руководство авиакомпании "поставило на паузу" план выхода airBaltic на биржу. Причин, видимо, две - стоимость акций с учетом финансовой ситуации в airBaltica и геополитики будет ничтожно мала, да и обстановка в мире такова, что привлечь серьезных инвесторов с помощью продажи акций на бирже будет почти невозможной миссией.

Между тем, руководство компании не исключило, что в какой-то момент придется обратиться к правительству за финансовой помощью!

Компании для стабилизации ситуации может потребоваться 100-150 миллионов. Отметим, что ЕС не разрешает государству "просто" дотировать бизнес. Однако можно всегда придумать легитимный способ, как... потратить деньги налогоплательщиков. К примеру, оформить вливание государства в виде займа или "заставить" стать временным акционером airBaltic какое-то государственное предприятие. Однако и эти решения лишь ненадолго помогут компании - если вообще помогут с учетом еще и напасти с ростом цен на горючее и необходимости выплачивать баснословные проценты по займу (облигации).

А с чем идти на выборы?

В общем, хороших (с точки зрения политических последствий) решений у премьера и тем более – министра сообщений Атиса Швинки, - здесь нет. Единственное, что остается – опять использовать старую риторику о том, что во всем виновата геополитическая ситуация и те, кто "нападают" на правительство с критикой - это жертвы или сторонники российско-белорусской пропаганды. Поверят ли только в эти сказки избиратели?