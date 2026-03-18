Rietumu Banka предоставил компании KNESS Baltic, работающей в сфере возобновляемой энергетики, кредитную линию в размере 4 миллионов евро, а также дополнительный гарантийный лимит на сумму 1 миллион евро.

Средства предназначены для создания солнечных электростанций и систем аккумуляторного хранения энергии (BESS), а также для обеспечения договорных обязательств, связанных с реализацией этих проектов.

Предоставленная банком кредитная линия обеспечена также гарантиями Института развития финансовых инструментов ALTUM в размере 3,2 миллиона евро из фондов ЕС. Таким образом, KNESS Baltic получает гибкое финансирование оборотных средств, что позволяет эффективно планировать выполнение работ и привлечение ресурсов.

С использованием кредитной линии Rietumu Banka в различных регионах Латвии реализуются проекты по установке солнечных парков и систем BESS, которые позволяют сохранять и в дальнейшем использовать полученную зеленую энергию, тем самым повышая эффективность и гибкость производства.

В свою очередь, гарантийный лимит обеспечивает выполнение договорных обязательств и является важной составляющей финансирования проектов возобновляемой энергетики. Это позволяет KNESS Baltic предоставлять заказчикам в ходе реализации проектов финансовые гарантии, включая гарантии авансовых платежей, выполнения работ и другие, что способствует своевременной реализации проектов и повышает доверие партнеров.

С 2023 года, когда KNESS Baltic начала деятельность в Латвии, компания реализовала 13 проектов солнечных электростанций общей мощностью 143 МВт. Среди них проекты «Macīši», «Rempi», «Dundaga», «Viļaka», «Dobele», «Valdemārpils» и другие.

«Развитие возобновляемой энергетики – один из ключевых факторов укрепления устойчивой экономики и энергетической независимости. Предоставив кредитную линию и гарантийный лимит, Rietumu Banka обеспечил KNESS Baltic гибкое финансовое решение, которое позволяет реализовывать одновременно несколько технологически сложных проектов и эффективно управлять ими. Мы высоко ценим профессиональный опыт KNESS Baltic и способность компании создавать зеленые электростанции высокого качества», — говорит Артур Юкш, член Правления и руководитель Кредитного управления Rietumu Banka.

В свою очередь директор KNESS Baltic Андрий Калиновский подчеркивает: «Предоставленное Rietumu Banka финансирование – это важный инструмент для нашего стремительного роста в Латвии, благодаря которому мы можем параллельно строить целый ряд солнечных парков и систем хранения зеленой энергии в различных регионах. Кредитная линия дает необходимую гибкость, а гарантийный лимит – полноценное финансовое обеспечение в соответствии с международной практикой. Также для нас очень важны глубокие знания банка о специфике отрасли возобновляемой энергетики и долгосрочный подход к сотрудничеству со стороны Rietumu Banka».

О Rietumu Bankа

Rietumu Banka – крупнейший латвийский банк с местным капиталом и один из ведущих банков в Балтийском регионе. Деятельность банка направлена на обслуживание крупных и средних предприятий в Латвии и других странах Балтии и Европы, а также состоятельных частных лиц. Клиентами Rietumu Banka являются компании, работающие в таких сферах как зеленая энергетика, производство продуктов питания и других товаров, коммерческая и жилая недвижимость, строительство, импортные и экспортные операции, логистика, торговля, финансовые услуги, технологии, и других отраслях.

О KNESS Baltic

KNESS Baltic входит в международную группу компаний KNESS, работающую в сфере возобновляемой энергетики с 2009 года. KNESS Baltic начала работу в Латвии в 2023 году, основным направлением деятельности является строительство систем электроснабжения. Компания завершила строительство энергетических объектов в Латвии общей мощностью более 143 МВт и активно участвует в создании новой энергетической инфраструктуры. Помимо строительства, KNESS Baltic также предоставляет услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию солнечных электростанций, соблюдая высокие стандарты качества и безопасности.