В Риге самоуправление предлагает около 40 участков для семейных огородов. В частности, участки на Яунциема гатве - улице, огибающая озеро Кишэзерс с восточной и северной стороны.

Где найти информацию?

Информация обо всех свободных огородах приводится на сайте Рижской думы — www.riga.lv в разделе "Informācija par brīvajiem mazdārziņiem" ("Информация о свободных маленьких огородах").

Там имеются списки участков и телефоны ответственных чиновников. Например, на улице Яунциема Гатве предлагается 16 участков разных размеров.

Кто может получить участок

Услугу могут получить как физические лица, так и объединения, но предпочтение будет отдаваться многодетным семьям, лицам с инвалидностью и малообеспеченным людям.

Образец заявления (он приводится в разделе по свободным огородам), можно заполнить и отправить на адрес электронной почты [email protected], или отправить по почте в Департамент имущества Рижской думы по адресу улица Р. Вагнера 5, Рига, LV-2015. Можно это сделать также через портал www.latvija.lv.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по бесплатному телефону 80001201 или написать на электронную почту [email protected].

Вопросы также можно задать в Центре обслуживания клиентов Департамента имущества Рижской думы по телефону 67012590.

О расходах и домиках

Стоимость аренды может меняться в зависимости от площади участка. Обычно арендная плата за землю составляет 1,5% от кадастровой стоимости, если договор заключен на срок от 1 до 3 лет, и 2,5%, если от 3 до 5 лет.

Самостоятельно придется оплачивать вывоз мусора.

Среди очевидных минусов подобных огородов: согласно нормативным актам на территории арендованного свободного семейного огорода можно установить хозпостройку площадью не больше 5 кв.м.

Это может быть только будка для хранения инвентаря, которую в любой момент можно снести, если земли понадобятся городу. Сделать это придется также за свой счет.