За два с половиной года Северная Корея поставила российской армии миллионы снарядов, сообщают базирующееся в Риге русскоязычное эмигрантское медиа «Важные истории» и британский исследовательский центр Open Source Centre, ознакомившиеся с документами о передвижении судов, участвовавших в транспортировке боеприпасов, пишет LETA со ссылкой на RFE/RL.

С лета 2023 года четыре российских судна совершили не менее 112 рейсов в Северную Корею, в ходе которых России было поставлено от восьми до 11 миллионов снарядов.

В среднем это составляло около 350 000 снарядов в месяц, и, по оценкам экспертов, такого объёма российской армии могло бы хватить примерно на месяц наступательных операций.

В поставках из Северной Кореи участвовали компании «MG-Flot» и «Sovfraht».

С осени 2024 года поставки из Северной Кореи начали сокращаться, и с начала 2026 года журналисты зафиксировали лишь один такой рейс.

Возможно, это связано с тем, что Россия увеличила собственное производство снарядов, либо с тем, что запасы Северной Кореи истощились.

Осенью 2024 года появились сообщения о направлении тысяч северокорейских военнослужащих в Россию и их участии в боевых действиях против Украины.

После того как в 2025 году российские войска вернули часть Курской области, ранее занятую украинской армией, Кремль и Пхеньян подтвердили, что северокорейские военные участвовали в войне на стороне России на её территории.