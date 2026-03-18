Что в хлебе полезнее: мякиш или корочка?

Дата публикации: 18.03.2026
Диетологи в основном единодушны в том, что наибольшая польза хлеба заключается именно в корочке.

 

В частности, корочка содержит значительное количество антиоксидантов, которые способствуют профилактике рака кишечника. Эти полезные вещества образуются в процессе выпекания. В корочке их оказывается в восемь раз больше, чем в мякише! Поэтому, чтобы извлечь максимум антиоксидантов, лучше выбирать набор мини-булочек, а не большой батон или «кирпич» хлеба.

Защитных веществ больше в темных сортах хлеба по сравнению с белым пшеничным. Однако не стоит выбирать слишком «зажаренный» хлеб в надежде насытиться антиоксидантами — в обгоревшей корочке количество этих ценных компонентов, наоборот, снижается.

