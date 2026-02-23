Трамп считает, что лучшими кандидатами на этот пост являются вице-президент Джей Ди Вэнс и советник по национальной безопасности Марко Рубио.

Президент США Дональд Трамп готовит себе преемника на выборы в 2028 году, и все активнее обсуждает этот вопрос с советниками. По данным Axios, Трамп все чаще как бы между делом задает вопрос о том, кто должен возглавить список кандидатов от Республиканской партии на пост президента в 2028 году.

При этом Трамп считает, что лучшими кандидатами на этот пост являются вице-президент Джей Ди Вэнс и советник по национальной безопасности Марко Рубио.

Как отмечает издание, Трамп отдает предпочтение Вэнсу, однако заметно и все чаще хвалит Рубио, публично и в частном порядке.

"Вэнс-Рубио – это идеальный тандем президента" на 2028 год – и чтобы было ясно, Вэнс во главе", – сказал советник Трампа, которого президент недавно попросил поделиться мнением о кандидатах на выдвижение.

У Вэнса есть политические советники, которые, если он будет баллотироваться, как ожидается, составят основу президентской кампании 2028 года. У Рубио такой инфраструктуры нет – и он ясно дал понять, что его устраивает кандидатура Вэнса. По данным источников, Рубио сообщил об этом Вэнсу лично.

В прошлом году Трамп ясно дал понять, что Вэнс "скорее всего" является его предполагаемым преемником, потому что, "по справедливости, он вице-президент". Но Трамп добавил, что предпочитает, чтобы Рубио "объединился с Джей Ди" в избирательном бюллетене.

В то же время источники отмечают, что Рубио будет трудно перейти со своих высокопоставленных должностей на пост вице-президента. Трамп это знает, и некоторые советники предполагают, что одна из причин, по которой он постоянно продвигает Рубио, – это желание склонить его к сотрудничеству с Вэнсом.

Советники говорят, что Трамп не будет полностью определять преемника, потому что хочет, чтобы его команда думала о своих нынешних должностях, и он не хочет выглядеть так, будто теряет власть.

Третий срок Трампа

Конституция Соединенных Штатов Америки прямо запрещает кому-либо избираться на пост президента более двух раз, то есть в общей совокупности – не более восьми лет.

Некоторые сторонники Трампа, включая конгрессмена Энди Оглса, предложили изменить Конституцию, чтобы разрешить третий срок для президента с непоследовательными сроками.

Однако в СМИ не раз писали, что Трамп ищет лазейки, которые помогли бы ему обойти 22 поправку.