"Я не вижу логических оснований, для России хотя бы теоретически сохраниться как независимая единица. Спасибо Горбачеву, Ельцину... И Путину тоже", - пишет американский ученый и аналитик геополитических процессов Сергей Лопатников.

Профессор Сергей Лопатников пишет: “Три пути есть, как кажется, у России:

стать европейским Дальним Востоком,

стать американским Дальним Западом,

стать китайским Дальним Севером.

И все это - через РАСПАД.

Я не вижу логических оснований, для России хотя бы теоретически сохраниться как независимая единица. Была бы она на острове - как Япония или Индонезия - возможно. А в таком, причем значительно более развитом и массивном окружении... С чего бы? - Мне кажется, возможности для создания таких оснований упущены. Спасибо Горбачеву, Ельцину... И Путину тоже.

Критическая проблема России в том, что она ничего путного миру предложить не может. Кроме ресурсов, которые интересны и без нее. Это как другая планета, почему бы и не освоить, если можно, а обитаема она, или нет? - Какая разница?

Что реально предлагает миру Россия? - Антиамериканизм, антиевропеизм, анти-педерастию и православие? - И все это еще с серьезным душком "античуркизма", который, полагаю и до Китая долетает. Что из России исходит, кроме "Орешника", "Посейдона" и псевдо-гиперзвука?

Друзья мои! - Открою великую тайну: люди во всем мире хотят:

зарабатывать,

развлекаться,

веселиться,

отдыхать,

получать удовольствие!

Они тянутся к тем, кто им это обеспечивает. А Россия кому-то что-то из этого списка предлагает?

Одни только американские операционные системы и компьютеры создали миллионы и миллионы рабочих мест во всем мире, как некогда миллиарды рабочих мест создали машины.

Вот простая, казалось бы, вещь - рестораны. Рестораны - это миллионы и миллионы рабочих мест и возможность миллионам зарабатывать. Так вот, во всем мире есть Макдональдсы, китайские рестораны, мексиканские рестораны, греческие рестораны... И мало того, что это рабочие места. Через кухню, через пиццерию на углу, эти страны обеспечивают принятие своих культур.

А где русские рестораны? - Хоть одно универсальное блюдо, типа пиццы, бургера, буррито Россия предложила миру? - Нет. Черная икра? - Ага. Спасибо. По цене четырехмесячной оплаты квартиры среднего американца.

Развлечения? - Может, весь мир смотрит российские фильмы и играет в российские компьютерные игры? - Может быть, в России создали новый стиль популярной музыки?

Российское искусство донельзя провинциально. Кого в мире, кроме пропагандонов интересуют страдания "советской интеллигенции"? - Сколько человек останется в мировом кинозале - ладно для просмотра михалковской бредятины, - даже и чеховской "Чайки"? - Кого в мире интересуют трагедия совершенно специфического для России социального строя. Кого волнует "Вишневый сад"? - Это тебе не "универсальный Аватар" и не "Звездные войны".

А вот про оружие - слышат все. И нельзя сказать, что это создает приятные чувства к России. Может ли "добрый человек", которому нечем хвастаться кроме своей идеальной дубины полагает, что его за это полюбят, будут уважать и оценят его высокие душевные качества?

А что еще Россия предлагает? - Православие, которое веками держало Россию в мракобесном, диком состоянии? - И даже импортный коммунизм похерили. Собственно , его и реализовать не дали. Это Китаю повезло, что за спиной СССР и России у него оказалось 40 мирных лет для советского НЭПа. А в России сегодня совсем не НЭП.

И это объективное положение дел, с которым спорить невозможно. В общем, на ментальной карте мира Россия не присутствует никак. Кроме этого самого привидения с большой дубиной.”

Сергей Лопатников является заведующим американской лабораторией методов математического моделирования в университете Делавэра (США), в прошлом ведущий научный сотрудник МГУ (Московского государственного университета). С начала 2000-х живет в США.

Читайте по теме: «Украина ударит по Мавзолею в Москве» - аналитик объяснил «болезнь Кремля в терминальной стадии»