Изначально она стремилась к актерской карьере, но впервые была замечена благодаря своему исключительному голосу.

Американская певица, актриса и режиссер Барбра Стрейзанд получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля, который пройдет с 12 по 23 мая. Ранее было объявлено, что почетную «Золотую пальмовую ветвь» 79-го фестиваля за вклад в кинематограф также получит новозеландский режиссер Питер Джексон.

«С гордостью и глубокой скромностью я рада присоединиться к кругу лауреатов почетной “Золотой пальмовой ветви”, чье творчество давно меня вдохновляет», — заявила 83-летняя дива, слова которой приводятся в официальном сообщении фестиваля.

Почетная «Золотая пальмовая ветвь» пополнит и без того внушительную коллекцию Стрейзанд — одной из немногих артисток, получивших награды сразу четырех крупнейших премий: «Оскар» (кино, две статуэтки), «Грэмми» (музыка, десять), «Тони» (театр, одна) и «Эмми» (телевидение, четыре).

«Она является легендарным соединением Бродвея и Голливуда, сцены мюзик-холла и большого киноэкрана», — отметил директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо. В своем анонсе фестиваль описывает Стрейзанд как «потрясающую актрису, выдающуюся певицу, воплощение энергии, юмора и чувственности».

Барбра Стрейзанд — единственная женщина-артистка, чьи альбомы занимали первое место в чартах в каждом из шести последних десятилетий.

Изначально она стремилась к актерской карьере, но впервые была замечена благодаря своему исключительному голосу в кабаре, после чего добилась успеха на Бродвее.

За свою первую роль в кино — в фильме «Смешная девчонка» (1968) — она получила «Оскар» как лучшая актриса всего в 26 лет.

Позднее она снималась под руководством Джина Келли («Хелло, Долли!», 1969) и Винсента Миннелли («Мелинда», 1970). В 1973 году она сыграла страстный дуэт с Робертом Редфордом в фильме «Какими мы были» (другое название – «Встреча двух сердец») Сидни Поллака.

В 1977 году Стрейзанд получила свой второй «Оскар» за песню Evergreen из фильма «Звезда родилась», где она также исполнила главную роль.

Ее первый фильм в качестве режиссера — «Йентл» (в котором она также выступила продюсером и сценаристом) — стал, по словам фестиваля, первым случаем, когда Голливуд выделил столь крупный производственный бюджет женщине-режиссеру.

Фильм, снятый по рассказу Исаака Башевиса Зингера и рассказывающий историю женщины, переодевающейся мужчиной, чтобы изучать Талмуд, создавался 14 лет, но впоследствии имел большой успех у публики и критиков и был номинирован на семь «Оскаров».

Позднее Стрейзанд сняла еще два фильма: «Повелитель приливов» (1991) и «У зеркала два лица» (1996).

«Мы хотели отдать дань уважения артистке, которая утвердилась благодаря силе своего искусства и стремлению к творческой свободе», — заявила президент Каннского кинофестиваля Ирис Кноблох.

Киноискусство «до и после» «Властелина колец»

Еще одна почетная «Золотая пальмовая ветвь» будет вручена во время фестиваля новозеландскому режиссёру Питеру Джексону.

«Получение почетной "Золотой пальмы" в Каннах станет одним из величайших моментов в моей карьере. Канны стали важной частью моего кинематографического пути. В 1988 году я приехал на Каннский кинорынок со своим первым фильмом "Инопланетное рагу", затем в 2001-м мы показали там черновую версию "Братства кольца", оба проекта стали важными вехами в моей карьере. Этот фестиваль всегда прославлял смелое, дальновидное кино, и я невероятно благодарен Каннам за признание среди творцов и художников, чьи работы продолжают вдохновлять меня», — поблагодарил организаторов киносмотра режиссер.