Многие места шопинга расположены всего в нескольких километрах от границы.

Шопинг в Нидерландах становятся все популярнее среди жителей Германии. Ведь всего в нескольких километрах от границы расположены крупные аутлеты с известными брендами и заметными скидками.

Каждую неделю многие жители Северного Рейна-Вестфалии отправляются за покупками к соседям. Во-первых, магазины в Нидерландах работают по воскресеньям, что уже делает поездку удобной. Во-вторых, крупные аутлеты предлагают широкий выбор брендов. А также регулярные скидки, которые сложно найти в обычных торговых центрах Германии.

Кроме того, многие аутлеты расположены всего в нескольких километрах от границы. Поэтому поездка занимает минимум времени и легко вписывается даже в однодневный маршрут.

Designer Outlet Roermond: самый популярный аутлет у границы

Designer Outlet Roermond остается главным направлением для тех, кто выезжает на шопинг.

Центр предлагает около 200 магазинов, включая:

Gucci;

Prada;

Dolce & Gabbana;

множество брендов спортивной и повседневной одежды.

Расположение аутлета делает его особенно удобным. Например, дорога от границы занимает около шести километров. Таким образом, многие совмещают шопинг с прогулкой по историческому центру Рурмонда.

Кроме того, неподалеку находится город Торн, известный как «белый город» благодаря уникальным фасадам.

Batavia Stad Fashion Outlet: первый аутлет Нидерландов

Batavia Stad в Лелистаде открылся в 2001 году и стал первым полноценным аутлет-центром страны. Сегодня здесь работают около 150 магазинов.

Шопинг в Нидерландах: ассортимент включает как редкие марки, например Ballin Amsterdam или 10days, так и популярные спортивные бренды, такие как New Balance или Under Armour.

Кроме того, аутлет расположен на берегу озера Маркермер. Поэтому многие путешественники совмещают поездку за покупками с прогулкой по набережной. От границы NRW расстояние составляет примерно 130 километров.

Designer Outlet Roosendaal: удобная остановка на пути к морю

Аутлет в Розендале управляется той же компанией, что и центр в Рурмонде, и предлагает более 100 магазинов.

Например, здесь представлены Bulgari, Prada, G‑Star, Adidas и Ravensburger. Хотя он меньше по размеру, многие путешественники выбирают его как остановку по пути в Зеланд или Антверпен. К тому же бельгийская граница находится всего в нескольких десятках километров.