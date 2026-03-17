Силиня не может отказать Трампу. Но и посылать армию Латвии к берегам Ирана пока не решилась 4 2179

Дата публикации: 17.03.2026
ФОТО: LETA

Премьер Латвии продемонстрировала чудеса политической эквилибристики. На четкий вопрос умудрилась не сказать ни «да», ни «нет».

Готова ли Латвия участвовать в расчистке Ормузского пролива от иранских мин и ракет? Эстония, например, готова. А что думают в правительстве ЛР?

Латвия в настоящее время в рамках НАТО не получала запросов от США, связанных с операцией в стратегически важном для глобального экспорта нефти Ормузском проливе, однако, если бы такой запрос поступил, он был бы очень серьёзно рассмотрен, заявила во вторник журналистам премьер-министр Эвика Силиня.

Чем может закончится рассмотрение – отказом Трампу или согласием помочь мощному союзнику – Силиня не сказала.

Однако, премьер выступила за все хорошее и против всего плохого: Латвия, разумеется, поддерживает как можно более скорое разблокирование Ормузского пролива. Она отметила, что события в этом регионе и сопровождающий их рост цен на нефть влияют на всех — как на предпринимателей, так и на жителей, поэтому этот вопрос является актуальным.

Впрочем, пока Латвия не получила такого запроса, все рассуждения о том, как она могла бы или не могла бы помочь, остаются лишь спекуляциями.

Как уже сообщалось, президент США Дональд Трамп в воскресенье предупредил, что НАТО ждёт «очень плохое» будущее, если союзники не помогут разблокировать Ормузский пролив. В понедельник Трамп также заявил, что ожидает помощи от Франции и Великобритании в обеспечении судоходства через Ормузский пролив, который сейчас пытается блокировать Иран.

Большинство стран НАТО отказали Трампу.

#НАТО #Иран #США #Дональд Трамп #Латвия #геополитика #Эвика Силиня #политика
