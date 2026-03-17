Одна из стран Балтии готова отправить моряков на зачистку Ормузского пролива 10 5766

Наша Латвия
Дата публикации: 17.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Одна из стран Балтии готова отправить моряков на зачистку Ормузского пролива

Участие в военной миссии для восстановления свободного судоходства через стратегический Ормузский пролив допустили в правительстве Эстонии.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна. Он отметил, что Таллин готов обсудить с США участие своих военных в военной миссии для разблокирования Ормузского пролива, через который проходит весь экспорт нефти из стран Персидского залива – около 20% мировых поставок.

Глава МИД Эстонии сказал, что не видит оснований полагать, что ситуация успокоится в ближайшее время.

"Президент США сказал, что ожидает поддержки от союзников в НАТО... Позиция Эстонии – что если Штаты поднимут этот вопрос, например, в НАТО или на двустороннем уровне – тогда, конечно, мы готовы обсудить эти вопросы... Все очень зависит от того, о чем именно попросят США, если попросят", – сказал он.

Тсахкна продолжил, что если речь будет идти об определенной военной поддержке, то должны быть "очень четкие планы".

Напомним, что настоящее время почти все страны ЕС и НАТО отказали Трампу, попросившем помочь в войне с Ираном за пролив, через который проходит 20% мировой нефти и 30% всего сжиженного природного газа.

Как сообщал bb.lv, военные Латви взяли паузу – в настоящее время участие латвийских сил в возможной операции в Ормузском проливе не планируется, Об этом заявил министр обороны ЛР Андрис Спрудс.

#НАТО #Иран #США #Эстония #нефть #газ #политика
