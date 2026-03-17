Ормузский пролив — не в планах Латвии, - министр

Дата публикации: 17.03.2026
Изображение к статье: Ормузский пролив — не в планах Латвии, - министр
ФОТО: пресс-фото

В настоящее время участие латвийских сил в возможной операции в Ормузском проливе не планируется, заявил в эфире Латвийского радио министр обороны Андрис Спрудс, пишет ЛЕТА.

Министр подчеркнул, что сейчас латвийские военнослужащие участвуют в нескольких миссиях в регионе — миссии НАТО в Ираке, миссиях ООН в Ливане и Израиле, а также миссии Европейского союза (ЕС) в Красном море. В настоящее время планы по дальнейшему участию не рассматриваются.

Отвечая на вопрос, есть ли у Латвии ресурсы для участия в такой операции в случае необходимости, министр отметил, что сначала должен поступить соответствующий запрос, после чего он будет тщательно оценен, в том числе с точки зрения влияния на безопасность восточного фланга.

Министр признал, что этот региональный конфликт имеет серьезные глобальные последствия, и это необходимо учитывать. В то же время любое решение о возможном участии в операции должно сначала приниматься в рамках ЕС и НАТО, подчеркнул Спрудс.

"Главная задача Латвии — обеспечить безопасность на восточном фланге, выполнять существующие миссии, укреплять сотрудничество в рамках НАТО, в том числе с США в Латвии", — отметил министр.

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что НАТО ждет «очень мрачное» будущее, если союзники не помогут разблокировать стратегически важный для мирового экспорта нефти Ормузский пролив, Спрудс отметил, что и ранее по другим вопросам существовали разные подходы, и это возможно и в данном случае, "но я не вижу прямого влияния на НАТО".

Как сообщалось, война США и Израиля против Ирана привела к фактической блокаде Ормузского пролива, через который транспортировалась пятая часть мировой нефти, что вызвало резкий рост цен.

Президент США в воскресенье предупредил, что НАТО ждет «очень мрачное» будущее, если союзники не помогут разблокировать Ормузский пролив. В свою очередь в понедельник Трамп заявил, что ожидает от Франции и Великобритании помощи в обеспечении судоходства через пролив, который в настоящее время пытается блокировать Иран.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил мнение, что восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе не является задачей НАТО. По его словам, это требует участия широкой коалиции, включая партнеров в Персидском заливе, а также европейские страны и США.

"Мы сотрудничаем с другими странами, чтобы разработать реалистичный план по Ормузскому проливу, который позволит восстановить судоходство и транзит. Позвольте сказать ясно — это не является и никогда не планировалось как миссия НАТО", — заявил Стармер журналистам на Даунинг-стрит.

В то же время представитель канцлера Германии Фридриха Мерца в понедельник заявил, что война на Ближнем Востоке, вызванная ударами США и Израиля по Ирану, не имеет отношения к НАТО и не является войной альянса.

Читайте нас также:
