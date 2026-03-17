Основными странами происхождения гастарбайтеров из третьих стран в Латвии являются Узбекистан, Индия и Беларусь, сообщила во вторник на заседании парламентской комиссии по расследованию регулирования иммиграции руководитель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Илзе Бриеде.

Темой заседания было обеспечение соблюдения предприятиями требований по занятости, государственному языку и трудовому праву. В Европейском союзе термин "третья страна" относится ко всем странам, которые не являются ни членами ЕС, ни странами Европейской экономической зоны.

Говоря о трудоустройстве граждан третьих стран в Латвии, Бриеде сообщила, что на 1 января этого года в Латвии находилось 15 700 человек, которые имели действительное право на трудоустройство и целью въезда которых было трудоустройство. В течение года в Латвии предоставляется около 22 000 разрешений на трудоустройство, так как один человек может иметь их несколько. Например, человек может распределять свое рабочее время между двумя работодателями.

Основными странами происхождения трудовых мигрантов из третьих стран являются Узбекистан, Индия и Беларусь. Бриеде особо отметила Узбекистан, поскольку в прошлом году гражданам этой страны было выдано 7 200 разрешений на трудоустройство. Гражданам Индии было выдано относительно меньше - 3 000.

Традиционно транспортный сектор и большегрузный транспорт на протяжении многих лет стабильно занимают первое место по приглашению людей на работу.

Директор Центре государственного языка (ЦГЯ) Инесе Мухка отметила, что основное внимание центр уделяет кебабным и курьерам. Это связано с общественной активностью, так как центр реагирует на жалобы и, соответственно, его представители выезжают на проверки. Мухка признала, что ситуация со знанием государственного языка не внушает оптимизма. "Знания языка нет, здесь даже нечего обсуждать", - добавила она.

Что касается решений, то Мухка призвала латвийское общество не переходить автоматически на английский или русский язык при общении с гражданами третьих стран. Решением для улучшения ситуации она считает сотрудничество между контролирующими органами. "Часто мы находим серьезные нарушения в ходе проверок и затем сообщаем об этом своим коллегам, а сами получаем информацию от других органов. Если органы будут работать вместе, этот вопрос можно будет контролировать и решить", - говорит Мухка.

Парламентская комиссия по расследованию была создана Сеймом 27 ноября прошлого года по инициативе 34 депутатов, чтобы ответить на ряд вопросов: как осуществляется процедура оценки иммиграционных заявлений и какие меры принимаются для предотвращения нелегальной иммиграции, каковы проблемы с правовой базой для просителей убежища, сколько людей исчезает из поля зрения государственных учреждений после получения вида на жительство, каковы риски с временными видами на жительство и их неправильным использованием, и есть ли у Латвии возможность применять исключения из миграционного законодательства ЕС.