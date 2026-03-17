Трамп счел власти Ирана худшими людьми со времен Гитлера 1 259

В мире
Дата публикации: 17.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп счел власти Ирана худшими людьми со времен Гитлера
ФОТО: Global Look Press

Трамп: власти Ирана являются худшими людьми со времен Гитлера.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что действующие власти Ирана являются худшими людьми со времен Адольфа Гитлера. Выступление американского лидера транслируется на YouTube-канале Белого дома.

«Я бы сказал, что это — худшие люди со времен Гитлера, а это было давным-давно», — заявил Трамп.

По словам главы Белого дома, с тех пор «не было ничего похожего».

Ранее Трамп резко раскритиковал союзников Соединенных Штатов за отказ от участия в военной операции против Ирана.

#Иран #США #история #Дональд Трамп #youtube #белый дом #критика #политика
