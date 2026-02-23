Baltijas balss logotype
Порядок на кухне без стресса: советы, которые реально работают

Люблю!
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Порядок на кухне без стресса: советы, которые реально работают
ФОТО: Instagram

Многие женщины любят готовить. Но покажи мне хотя бы одну, которая обожает убирать в кухне и делает это с удовольствием! Я с такими не знакома.

А ведь уборка в кухне – дело совершенно необходимое. И поскольку домработниц у нас с тобой нет, давай придумаем, как превратить это нудное и неприятное занятие в простое и почти приятное, пишет prelest.

Итак, превращаем невзрачную кухню-грязнулю в сияющую красотку.

Что нужно делать каждый день?

Если день за днем складывать грязную посуду в мойку, отмахиваясь – «Потом!», если постоянно забывать вовремя почистить плиту и кафель, если развести грязь в кухонных шкафчиках… Нет, конец света, конечно, не наступит, но в твою кухню будет противно зайти, не то что получить удовольствие от обеда. А значит, запоминай правило первое: грязную посуду нужно мыть сразу же! Поужинали – потрать пять минут на то, чтобы вымыть тарелки, вилки и кастрюлю.

Моя подруга, работая в очень напряженном графике в серьезной фирме, прибегает домой в обеденный перерыв буквально на двадцать минут, но никогда не оставляет после себя грязных тарелок и чашек. «Всегда можно найти минутку, чтобы сполоснуть посуду под краном!» - говорит она, не желая накапливать к вечеру кучу посуды с засохшими остатками еды.

Если у тебя остается не минутка, а чуть больше, - сделай сразу после еды маленькую уборку. Это – второе правило. Все, что осталось из еды, спрячь в холодильник. Проверь, не осталось ли грязной посуды. Протри губкой со специальным чистящим средством обеденный и разделочный стол, плиту. Кухонную раковину нужно обязательно очистить от жира и грязи! Наконец, можно буквально за пару минут пропылесосить или подмести пол и вымыть его.

Правило третье – выбрасывай мусор часто! Если несколько раз в день выходишь из дома – каждый раз прихватывай с собой пакет с остатками пищи и прочими отходами. Иначе в кухне быстро поселится неприятный запах, от которого сложно будет избавиться. Кстати, отталкивающие «ароматы» - это еще не весь негатив от мусорного ведра: в нем активно размножаются бактерии и микроорганизмы. Оно тебе надо?!

Правило четвертое – не используй губки для посуды больше 2-3 дней! Почаще меняй и салфетки-тряпочки кухонного предназначения. Причина та же: скопление болезнетворных бактерий и микробов, их быстрое размножение. Грязной губкой ты посуду не моешь, а пачкаешь! То, что можно постирать (многоразовые салфетки, полотенца), старайся менять каждый день.

Правило пятое – не ложись вечером спать, пока кухня не приведена в порядок! Только представь себе: как приятно утром войти в чистенькую, сверкающую кухню и приняться за приготовление завтрака! Так потрать 10 минут твоего драгоценного времени, чтобы отправиться в кровать с чистой совестью.

Что нужно делать раз в месяц?

Конечно, раз в месяц – это очень условно, некоторые проворачивают такую серьезную уборку каждую неделю. Тут уж смотри по своим силам.

  1. Собери ВСЮ грязную посуду (включая кастрюли, сковородки, жаровни и прочее, до чего не доходили руки) в большой таз, залей горячей водой с моющим средством.

  2. Вытащи все из холодильника, сними те его части, которые снимаются, и тоже – в мыльный раствор.

  3. Кухонную плиту засыпь (или залей) чистящим средством.

  4. Вымой и протри насухо все шкафчики и ящики, а также стол. Разумеется, при этом нужно рассортировать все содержимое шкафчиков, ненужное или вызывающее сомнение – выбросить, оставшееся аккуратно сложить.

  5. Теперь перебери все продукты из холодильника, проверь баночки с крупами и специями, избавься от лишнего.

  6. Плита уже «откисла»? Прекрасно – ее остается только протереть.

  7. Вымой холодильник до блеска.

  8. Почисти кафель.

  9. Вернись к замоченной посуде и всю ее перемой.

  10. Остается протереть пол – и кухня засияет чистотой!

А теперь – самое главное. Если каждый день проделывать в кухне то, что я вам подсказала, то на ежемесячную (или еженедельную) уборку ты потратишь минимум сил и времени.

Как поддерживать на кухне постоянный порядок?

Чтобы порядок на кухне был привычным состоянием, а не удивлял твоих домашних время от времени, нужно выполнять несколько мелких и несложных действий, - но постоянно!

Проследи за тем, чтобы каждый предмет на кухне всегда находился на своем месте. Это означает – там, где это удобно для тебя. Все очень просто: кастрюли и сковородки лучше всего держать возле плиты (или под ней, зависит от мебели). Разделочные доски, ножи и всякие миски – около мойки и рабочей поверхности. Тарелки и прочую посуду - в шкафчиках или сушилке, поблизости от раковины.

Под рукой должны быть крупы, специи, макароны и прочее. Чтобы тебе было удобнее, собери все крупы и другие сыпучие продукты в одном шкафу, в красивых банках. Здесь же должны находиться сахар, соль, чай, кофе. Для специй отведи отдельную полку.

Чтобы всякая кухонная мелочь (типа формочек, крышек и пробок) не валялась повсюду, можно сгруппировать эти предметы в контейнерах.

Отложи отдельно все предметы, которыми ты пользуешься редко, и отправь их в «ссылку» - куда-нибудь в кладовку, на антресоли или на балкон. Оставшиеся предметы, нужные тебе каждый день, смогут удобно разместиться под рукой.

Если в твоей кухне присутствуют совсем ненужные вещи (например, безвкусная статуэтка, подаренная сотрудницей, или старый пыльный кактус, или поломанная мясорубка, которую почему-то жалко выбросить), - безжалостно отправляй их на помойку.

Конечно, обойтись вообще без уборки – нереально. Но, придерживаясь наших советов, ты сможешь тратить на ежедневное наведение порядка на кухне (засеки время, если не веришь!) не более 15-20 минут, а на генеральную уборку – час. И этот процесс перестанет вызывать у тебя непреодолимое отвращение.

И последний совет. Если ты собираешься покупать новую мебель для кухни, выбирай ее в зависимости от количества имеющейся в доме посуды и кухонной утвари. Возможно, тебе вовсе ни к чему огромные шкафы в неимоверном количестве, а достаточно будет минимального набора, - тогда и беспорядка будет куда меньше, и убирать сможешь быстрее!

#кулинария #кухня #уборка #советы #организация #порядок #быт #уборка #рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
