Фильм режиссера Пола Томаса Андерсона «One Battle After Another» («Битва за битвой») получил премию «Оскар» как лучший фильм на церемонии вручения наград, прошедшей в воскресенье в Лос-Анджелесе, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Андерсон также получил «Оскар» за лучшую режиссуру.

Премию за лучшую мужскую роль получил Майкл Джордан за работу в фильме «Sinners» («Грешники»), а награду за лучшую женскую роль — Джесси Бакли за роль в фильме «Hamnet» («Хамнет»).

«Оскар» как лучший актер второго плана за работу в фильме «One Battle After Another» получил Шон Пенн, а награду за лучшую женскую роль второго плана — Эми Мэдиган за роль в фильме «Weapons» («Час исчезновения»).

«Оскар» за лучший международный фильм получила норвежская картина «Sentimental Value» («Сентиментальная ценность»).

Фильм «Mr. Nobody Against Putin» («Мистер Никто против Путина») был удостоен награды как лучший полнометражный документальный фильм.

Премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий получил фильм «Sinners», а награду за лучший адаптированный сценарий — «One Battle After Another».

«Sinners» также получил «Оскары» за лучшую операторскую работу и оригинальную музыку.

«Оскар» за лучший полнометражный анимационный фильм получил фильм «KPop Demon Hunters».