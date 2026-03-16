В ближайшую пятилетку Латвия обязалась перед Евросоюзом сократить выброс CO2 на 17%. В стране полным ходом идут стройки солнечных электростанций и ветряков. Но не тут-то было: население самой, можно сказать, кладези латышской нации, Курземе, ополчилось против передового, безэмиссионного тока. Прямо как средневековый рыцарь печального образа, с Ламанчи.

10 170 граждан против турбин

Столь солидное количество – больше, чем, например, проживает в краевом центре Кулдига – подписало на платформе Manabalss.lv коллективное обращение «За Курземское побережье без ветряных электростанций».

Энергичная затея, как отмечается, «предусматривает размещение турбин 250-метровой высоты и постройку прилегающей инфраструктуры». «Для этой цели предусмотрено спилить сотни гектаров приморского леса. В результате таких проектов необратимо будет изменен пейзаж побережья, негативно воздействуя на приморские природные ценности и туристическое предпринимательство местных общин, а также существенно влияя на военную безопасность внешней границы Латвии».

Здесь, как видно, инициаторы протеста зашли с козырей. Есть и расшифровка, что имеется в виду: «Постройка ветряных электростанций на прибрежных территориях без введения широких компенсирующих механизмов может вызвать нарушения деятельности военных радиолокаторов, уменьшая защищенность воздушного пространства государства во время налета воздушных объектов».

Также, в видении активистов, стройка нарушит Закон о защитных полосах, определяющий 5-километровую дистанцию от Балтийского моря, что должно предотвращать негативное воздействие хозяйственной деятельности, сохранение защитной функции лесов и предотвращение процессов эрозии. Ветряки встанут на пути привычной миграции птиц! И это, не говоря уже о дюнной запретной зоне, где в 300 метрах от берега невозможны ни строительство зданий, ни прокладка мелиоративных систем, ни вырубка леса, за исключением санитарной, ни проезд транспортных средств.

На защиту резервата

Судя по представленным Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям документам, всего на сегодня есть 5 проектов ветряных электростанций (ВЭС) у берегов Курземе, с севера на юг – от компаний Envirsus, Mindes Wind, Enefit Green, k2Ventum, Rapsoil.

Самым негативным образом возведение ВЭС повлияет на природный резерват Грини, что в Диенвидкурземском крае (центр – Гробиня). Заповедник основан в 1936 году, его площадь 1076 га (1063 га покрыты лесами). Климат – приморский, с прохладным летом и относительно мягкой зимой. Среднегодовая температура 6,5 C, средняя температура июля 16 C, января −3 С; годовое количество осадков 600—800 мм.

Заповедник служит для изучения своеобразного биогеоценоза Балтийского побережья и уникального места произрастания болотного вереска. Примерно 80 % заповедника покрыто сосновым и березовым редколесьем со сплошным кустарничковым или травянистым покровом. Такой тип растительного покрова носит местное название – гринис, отсюда и название заповедника.

Местами древесный ярус образован соснами, нижний ярус — сплошным покровом вереска, ксерофитных лишайников и гигрофитных мхов, подлесок отсутствует. На других участках можно встретить значительную примесь березы, местами развит подлесок из ивы, со вкраплениями крушины и можжевельника. Между кочками обычны осоки, подмаренник болотный, вербейник иволистный, сивец луговой, молиния… В общем, райские места для прогулок!

А власть имущие, меж тем, позабыли об обязывающих Латвию документах природоохранного плана – конвенциях Хельсинкской и Орхуской, а также директивах Евросоюза о птицах и животных.

«Это будет огромной трагедией»

Самоуправления, считают продвинутые пользователи прибрежных угодий, также должны иметь право вето на ветряные стройки. Для этого нужно исправить особый Закон об облегченном порядке возведения строений, необходимых для энергетической безопасности и независимости. Последний, между прочим, был принят буквально под занавес деятельности несчастливого, ковидно-военного XIII Сейма. Вступил в силу – 4 октября 2022 года, сразу же после выборов нового состава парламента. И взятки – гладки…

Представительница десяти тысяч неравнодушных курземцев, Сандра Степиня, заявила в парламенте, что защитные полосы десятилетиями охраняли природно-исторические богатства побережья от индустриализации. – Это будет огромной трагедией, – предупредила активистка.

Лига Розентале, заместительница госсекретаря Министерства климата и энергетики (KEM), начала с того, что поблагодарила за инициативу: «Мы очень много работаем с общинами жителей…».

– Мы осознаем, что любые новые технологии, в больших или меньших масштабах входящие на территорию Латвии, вызывают обеспокоенность, непонимание.

Тем не менее, подчеркнула Л.Розентале, план государства – до 2030 года ввести в действие генерирующие мощности около 1 500 мегаватт.

Для сравнения – установленная мощность Рижской ГЭС составляет чуть более 400 мегаватт.

Большой скачок по-латвийски

Возникает интересный вопрос (который, впрочем, никто не сумел толком сформулировать на заседании комиссии Сейма!) – для чего же Латвии необходима такая гонка за электричеством. Причем выпускать его планируется, буквально, в каждой деревне.

В этом смысле титанические усилия Министерства климата, коим руководит молодой и ярый сторонник «зеленой повестки», Каспарс Мелнис (36 лет, «Новое Единство»), напоминают штурмовщину периода Большого скачка Мао Цзэдуна. В 1958-60 гг. в КНР поставили цель обогнать Великобританию по выплавке стали, начав для этого переплавку всех металлических предметов, собранных с крестьянства, в сельских печах. В итоге и народ ограбили, и наделали огромную кучу некондиционных отливок.

Нынешний же извод Большого скачка в энергетике ЛР, очевидно, имеет под собой не столько идеологическую, сколь корыстную мотивацию. Глядя на котировки энергобиржи Nordic Pool, многие участники рынка пускают слюнки и горят желанием, например, переключиться с выпуска рапсового масла на производство ветряной энергии. Не отдавая отчета:

в том что это, мягко говоря, несколько разный набор компетенций;

а также во въедливом характере населения Курземе, которое в прошлые исторические этапы не раз показывало свою особость…

Сейчас же, фактически, в ЛР ветром обеспечивается лишь около 133 мегаватт электроэнергии. Или вдвое меньше Кегумской ГЭС, первой в республике, введенной в эксплуатацию в 1939 году.

– В Литве мощность ветропарков в 20 раз больше, – пожаловалась госпожа Розентале. Так что, по ее мнению, надо сохранять «правовую определенность», из законов, принятых в 2022 году. Не лишним, однако, было вспомнить – в каком контексте сформировался этот юридический пакет. Тогда, благодаря военному психозу и спекуляциям на энергорынке, и возник тот самый инвестиционный пузырь вокруг ветра и солнца.

Так или иначе, правительство ждет замечаний населения до 13 марта. Спешите!

РОДНОЙ КРАЙ

Курземское побережье Балтийского моря занимает около 365 км, или 73% береговой линии Латвии. В его окрестностях расположено 14 национальных парков, природных заповедников и заказников.