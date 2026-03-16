НАТО ждёт «очень мрачное» будущее, если союзники США не помогут разблокировать важный для глобального экспорта нефти Ормузский пролив, заявил в интервью газете «Financial Times» в воскресенье президент США Дональд Трамп, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Как отметил Трамп, он ожидает, что так же, как США помогали Украине в войне с Россией, Европа поможет и в Ормузском проливе.

«Если ответа не будет или он будет отрицательным, я считаю, что это будет очень плохо для будущего НАТО», — сказал Трамп.

Как допустил президент США, предстоящий саммит в Пекине с председателем Китая Си Цзиньпином может быть отложен.

Трамп призвал Китай оказать помощь в вопросе разблокирования Ормузского пролива.

«Мы хотели бы узнать до» этого саммита, сказал Трамп, отметив, что Китай, а также многие европейские страны в большей степени, чем США, зависят от нефти, которая транспортируется из Персидского залива.

«Справедливо, чтобы люди, которые получают выгоду от этого пролива, помогли обеспечить, чтобы там не произошло ничего плохого», — сказал Трамп.

Соединённые Штаты ведут консультации «примерно с семью» странами о получении помощи в кризисе вокруг Ормузского пролива, сказал Трамп.

Отвечая на вопрос о конкретной помощи, на которую он рассчитывает, Трамп заявил, что хотел бы получить тральщики для разминирования, а также «людей, которые могли бы нокаутировать некоторых плохих игроков, находящихся у [иранского] побережья».

Война Израиля и США с Ираном потрясла нефтяные рынки, и за последние две недели цены на сырую нефть резко выросли из-за рисков для поставок.

Стремясь ограничить рост цен на нефть, США отменили часть санкций на российскую нефть, которые были введены из-за развязанной Россией полномасштабной войны против Украины.