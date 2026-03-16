Во многих районах Латвии в понедельник ожидается дождь, однако в Латгале сохранится сухая и преимущественно солнечная погода, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

В западной и центральной частях страны небо будет преимущественно облачным, местами ожидается также дымка.

Будет дуть слабый ветер, в Латгале — умеренный южный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит +2..+7 градусов, в восточной части страны — до +13 градусов.

В Риге сохранится облачная погода, временами будет идти дождь. Ожидается слабый ветер и штиль. Температура воздуха будет колебаться около +5 градусов.

Над Латвией протянулся атмосферный фронт. Атмосферное давление около 1015 гектопаскалей, в Латгале — до 1018 гектопаскалей на уровне моря.