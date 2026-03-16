Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В понедельник продолжатся дожди, в Латгале будет светить солнце

Наша Латвия
Дата публикации: 16.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В понедельник продолжатся дожди, в Латгале будет светить солнце

Во многих районах Латвии в понедельник ожидается дождь, однако в Латгале сохранится сухая и преимущественно солнечная погода, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

В западной и центральной частях страны небо будет преимущественно облачным, местами ожидается также дымка.

Будет дуть слабый ветер, в Латгале — умеренный южный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит +2..+7 градусов, в восточной части страны — до +13 градусов.

В Риге сохранится облачная погода, временами будет идти дождь. Ожидается слабый ветер и штиль. Температура воздуха будет колебаться около +5 градусов.

Над Латвией протянулся атмосферный фронт. Атмосферное давление около 1015 гектопаскалей, в Латгале — до 1018 гектопаскалей на уровне моря.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео