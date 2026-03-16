В январе этого года в Латвии зарегистрировано 946 новорождённых, что на 7,4%, или на 65 младенцев, больше, чем за тот же период 2025 года, свидетельствуют опубликованные Центральным статистическим управлением предварительные данные, пишет ЛЕТА.

В последний раз рост числа новорождённых по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года в Латвии фиксировался в конце 2023 года, причём увеличение тогда было минимальным — в ноябре 2023 года по сравнению с ноябрём 2022 года число зарегистрированных новорождённых выросло на 0,2%, достигнув 1079, а в декабре 2023 года по сравнению с декабрём 2022 года рост составил 0,1%, достигнув 1096 новорождённых. Это были единственные месяцы 2023 года, когда число новорождённых по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года увеличилось.

В свою очередь, более значительный рост, чем в январе этого года, последний раз фиксировался в декабре 2019 года, когда по сравнению с декабрём 2018 года число зарегистрированных в Латвии новорождённых увеличилось на 8,7%, достигнув 1538.

В январе 2026 года среди зарегистрированных новорождённых 466 были мальчики, что на 0,9%, или на четыре больше, чем за тот же период 2025 года, а 480 — девочки, что на 14,6%, или на 61 больше.

В то же время в январе в Латвии зарегистрировано 2559 умерших, что на 6,1%, или на 148 больше, чем в январе прошлого года.

Таким образом, в январе этого года число зарегистрированных умерших превысило число родившихся на 1613, тогда как в соответствующий период прошлого года умерших было на 1530 больше, чем родившихся.

Одновременно в январе резко сократилось число заключённых браков — в январе этого года в Латвии зарегистрировано 358 браков, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 23,2%, или на 108 браков меньше.

По состоянию на 1 февраля этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1,821 миллиона человек.