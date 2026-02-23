Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Операция по уничтожению»: как Анна Седокова заманила Яниса Тимму — версия адвоката 0 700

Люблю!
Дата публикации: 23.02.2026
womanhit
Изображение к статье: «Операция по уничтожению»: как Анна Седокова заманила Яниса Тимму — версия адвоката
ФОТО: Instagram

Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая семью покойного баскетболиста Яниса Тиммы, обнародовала детали начала его романа с Анной Седоковой, пишет Стархит. По ее словам, все стартовало на открытии бара певицы на Саввинской набережной в Москве, где Янису якобы подарили свитшот.

Седокова «обрабатывала» Тимму: адвокат раскрыла схему знакомства

Гаврилова опубликовала в соцсетях записку: сначала Тимма написал свой ник в Сети на клочке бумаги, а Седокова тут же дала указания команде — связаться с ним от ее имени и отправить подарок курьером. Баскетболист получил свитер, выложил сторис в нем под песню «Шантарам» с отметкой Анны и ответил благодарностью.

«С этого момента началась операция по опустошению и уничтожению Яниса», — уверена юрист, подчёркивая расчётливость певицы. Она считает, что Тимма женился против воли, а Седокова разрушила его карьеру и оставила без средств.

Семья требует от вдовы 60 млн рублей (около 660 тыс. евро) — половину от продажи их совместной квартиры. Родные винят Анну в трагедии: после расставания в 2024-м 32-летний спортсмен покончил с собой в московском отеле (следствие подтвердило суицид). Отец Тиммы ранее признавался: «Никогда не справлюсь» с горем, требуя наказания для Анны. Первое заседание — 2 марта.

Читайте нас также:
#трагедия #соцсети #Анна Седокова #знаменитости #роман #адвокат #семейные отношения #Янис Тимма
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
3
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких
Изображение к статье: Жир исчезает на глазах: простой проверенный способ вернёт кухне чистоту

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
2
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео