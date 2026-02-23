Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая семью покойного баскетболиста Яниса Тиммы, обнародовала детали начала его романа с Анной Седоковой, пишет Стархит. По ее словам, все стартовало на открытии бара певицы на Саввинской набережной в Москве, где Янису якобы подарили свитшот.

Седокова «обрабатывала» Тимму: адвокат раскрыла схему знакомства

Гаврилова опубликовала в соцсетях записку: сначала Тимма написал свой ник в Сети на клочке бумаги, а Седокова тут же дала указания команде — связаться с ним от ее имени и отправить подарок курьером. Баскетболист получил свитер, выложил сторис в нем под песню «Шантарам» с отметкой Анны и ответил благодарностью.

«С этого момента началась операция по опустошению и уничтожению Яниса», — уверена юрист, подчёркивая расчётливость певицы. Она считает, что Тимма женился против воли, а Седокова разрушила его карьеру и оставила без средств.

Семья требует от вдовы 60 млн рублей (около 660 тыс. евро) — половину от продажи их совместной квартиры. Родные винят Анну в трагедии: после расставания в 2024-м 32-летний спортсмен покончил с собой в московском отеле (следствие подтвердило суицид). Отец Тиммы ранее признавался: «Никогда не справлюсь» с горем, требуя наказания для Анны. Первое заседание — 2 марта.