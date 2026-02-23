Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Не говорите их: 8 фраз, которые притягивают бедность и одиночество 0 420

Люблю!
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Не говорите их: 8 фраз, которые притягивают бедность и одиночество
ФОТО: depositphotos

Автоматические выражения, которые мы повторяем ежедневно, могут влиять не только на настроение, но и на восприятие себя, окружающих и собственных возможностей. Психологи утверждают, что негативные фразы могут усиливать чувство дефицита, снижать мотивацию к изменениям и способствовать социальной изоляции, если ими злоупотреблять в речи и мышлении.

Современные исследования в психологии подтверждают, что самосбывающиеся пророчества — когнитивный феномен, при котором убеждения человека влияют на его действия и результаты — действительно существуют. Иными словами, утверждения, которые мы часто повторяем, формируют наше поведение и восприятие мира.

Фразы, которые усиливают ощущение бедности

По мнению кандидата психологических наук Елены Яриковой, некоторые устойчивые выражения закрепляют в сознании установки на дефицит, вместо того чтобы стимулировать анализ и поиск решений.

«Денег нет» — безапелляционная констатация фиксирует внимание на нехватке, превращая её в непреложный факт вместо объективной оценки ситуации.

«Это слишком дорого для меня» — фокусирование на недоступности ограничивает восприятие возможностей и препятствует планированию бюджета.

«Мне вообще не везёт с деньгами» — связывает успех или неудачу с внешними обстоятельствами, снижая ощущение контроля над собственной жизнью.

«Богатые люди — плохие/злые», «Деньги портят человека» — негативные стереотипы формируют психологическую блокировку к финансовому росту и успеху.

Социальная психология показывает, что такие убеждения могут укорениться и действовать как самосбывающиеся пророчества: если человек ожидает неудач, его поведение часто подтверждает это ожидание.

Фразы, которые могут усиливать одиночество

Установки, связанные с межличностными ожиданиями, также оказывают влияние на социальное поведение. Исследования показывают, что восприятие одиночества связано не только с физическим отсутствием контактов, но и с внутренними ожиданиями и самооценкой.

«Меня никто не понимает» — фраза, формирующая позицию «жертвы», снижает мотивацию к открытому диалогу и препятствует установлению контактов.

«Все мужчины/все женщины одинаковы», «Всем от меня что-то нужно» — негативные обобщения препятствуют видению индивидуальности других людей и создают предвзятость.

«Я привык(ла) быть одна» — такая формулировка может закреплять одиночество как норму, снижая стремление к новым связям.

«Не стоит никому доверять» — установка тотального недоверия затрудняет эмоциональное сближение и может усилить чувство изоляции.

Психологические исследования подтверждают, что негативные самоутверждения и внутренние установки действительно связаны с ухудшением психосоциального благополучия и могут усиливать ощущение одиночества, если человек становится к ним чрезмерно склонен.

...Не только действия, но и язык, которым мы описываем свои переживания и ожидания, влияет на психологическое состояние и поведение. От слов можно перейти к делам: сознательная замена негативных клише нейтральными и объективными формулировками помогает перенести внимание с проблемы на решение, улучшить эмоциональный фон и укрепить отношения с окружающими.

Читайте нас также:
#одиночество #позитивное мышление #психология #стиль жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких
Изображение к статье: Жир исчезает на глазах: простой проверенный способ вернёт кухне чистоту

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
2
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео