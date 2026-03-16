Украинские силы обороны предотвратили масштабное наступление России, которое она планировала продолжить этой весной, заявил в интервью телеканалу CNN президент Украины Владимир Зеленский, пишет LETA со ссылкой на «Украинскую правду».

«Россия подготовила крупную наступательную операцию, которую она хотела начать в конце прошлого года и продолжить этой весной. В ответ мы сами провели контратаки, чтобы не допустить масштабного российского наступления», — рассказал Зеленский.

Это во многом стало возможным благодаря украинским технологиям беспилотников. Сейчас Россия ежемесячно теряет 30–35 тысяч военнослужащих из-за FPV и других видов дронов, отметил президент.

Зеленский также заявил, что глава РФ Владимир Путин никогда не хотел прекращать войну против Украины.

«Он боялся президента [США Дональда] Трампа и давления США. Поэтому он играл в эту игру, притворяясь, что хочет переговоров», — пояснил президент Украины.

«Я по-прежнему считаю, что Америка должна усилить давление на Путина. В противном случае он не будет вести переговоры добросовестно. Он хочет лишь выдвигать ультиматумы Украине, например требовать, чтобы мы вывели войска со своей территории. Но это не удовлетворит его аппетиты», — отметил Зеленский.

По словам президента, из-за войны с Ираном Россия получает больше денег.

«Наши разведслужбы сообщают, что из-за всех санкций, введённых США и Европейским союзом (ЕС), а также из-за наших дальних ударов по российской энергетической инфраструктуре только в 2026 году Россия столкнулась с дефицитом более 100 миллиардов долларов», — сказал Зеленский.

«Теперь мы видим, что за две недели войны на Ближнем Востоке они заработали около десяти миллиардов. Это действительно опасно. Это даёт Путину больше уверенности в том, что он может продолжать войну», — предупредил президент Украины.