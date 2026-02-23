Еще в 2019 году король Карл III получил тревожное послание. Имя королевской семьи мелькало в темных делишках принца Эндрю

The Mail on Sunday раскрыла шокирующую переписку инсайдера с дворцом, передает Daily Mail. В письме, адресованном королю, говорилось о тайных финансовых узах экс-герцога Йоркского с миллионером-финансистом Дэвидом Роулендом, который эксплуатировал королевский блеск ради своих выгод.

Сообщения, попавшие в руки газеты, рисуют картину, где Эндрю — только что арестованный по подозрению в злоупотреблениях — фактически посвящал банкира в официальные дела дворца. Поскольку принц Эндрю ранее был уличен в скандальной связи с Джеффри Эпштейном, не вполне понятно, передавались ли конфиденциальные бумаги преступнику и был ли нынешний король Британии в курсе этого.

Роуленд, прозванный Эндрю «доверенным казначеем», с сыном Джонатаном мелькал в свите принца во время торговых поездок (2001-2011) — от Китая до постсоветских окраин. Принц делился с ним прибылью из поездок, банкир же гасил долги: £40 тысяч экс-жене Саре Фергюсон, £1,5 миллиона — самому Эндрю в 2017-м.

В августе 2019-го инсайдер написал тогдашнему принцу Уэльскому через юристов Farrer & Co о том, что «герцог ставит Роуленда выше семьи». Второе письмо — банкиру, с копиями секретарю Карла Клайву Олдертону и юристу Елизаветы II.

Дворец официально сохраняет молчание — идет следствие. Депутаты требуют от полиции разобрать бумаги, а министр Люк Поллард — вычеркнуть Эндрю (восьмого в линии престола). Адвокат жертв Эпштейна Глория Аллред призывает Карла, Уильяма и Кейт дать показания. Однако сам Джонатан Роуленд отмахивается, заявляя, что это «чушь» и его переписка была украдена. Скандал набирает обороты, грозя бросить тень на корону.