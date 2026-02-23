Baltijas balss logotype
Уже завтра - очень опасные манёвры: Третья мировая может начаться не на Украине - Даукштс 0 1104

В мире
Дата публикации: 23.02.2026
tv24
Изображение к статье: Уже завтра - очень опасные манёвры: Третья мировая может начаться не на Украине - Даукштс

В программе «Globuss» на канале TV24 историк и политолог Карлис Даукштс отмечает, что тревожным является тот факт, что многие указывают на то, что Третья мировая война может разразиться не в Украине, а на Ближнем Востоке, поскольку русские, китайцы и иранцы в настоящее время начали военные учения в Ормузском проливе.

"Они фактически проходят параллельно с учениями, проводимыми Соединенными Штатами», — отмечает Даукштс. Хотя силы русских и китайцев в этом регионе несопоставимы с американскими, Даукштс отмечает, что само их участие является очень серьезным источником напряженности.

«Совместные учения морских сил Исламской Республики Иран и России состоятся завтра в Персидском заливе и северной части Индийского океана, - сообщает информационное агентство ISNA со ссылкой на представителя маневров по связям с прессой контр-адмирала Хасана Магсудлу. - Цель учений — укрепить морскую безопасность и углубить отношения между военно-морскими силами двух стран». Сколько продлятся маневры, не сообщается.

#Иран #ближний восток #Украина #Китай #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
