В Мексике массовые беспорядки - убит наркобарон Эль Менчо 0 569

В мире
Дата публикации: 23.02.2026
Euronews
Изображение к статье: В Мексике массовые беспорядки - убит наркобарон Эль Менчо

Самый разыскиваемый наркобарон в мире, мексиканец Эль Менчо, по сообщениям, убит в ходе операции спецназа Мексики. Спецслужбы Мексики, как сообщают СМИ со ссылкой на источники, ликвидировали Немесио Осегера Сервантеса, известного под кличкой Эль Менчо. Это - самый влиятельный наркобарон страны и один из самых разыскиваемых преступников на планете. Ранее Госдепартамент США предлагал награду в $15 млн. за любую информацию, ведущую к его аресту.

Подробности операции не разглашаются. Один из анонимных источников рассказал СМИ, что наркобарон был убит во время проверки его автомобиля на одном из блокпостов в городе Пуэрто-Вальярта (штат Халиско, Мексика). В погоне принимали участие федеральная полиция и Морская пехота Мексики.

На фоне известий о гибели Эль Менчо как минимум в шести штатах вспыхнули беспорядки. В штате Халиско, сообщают мексиканские СМИ, введен режим чрезвычайно ситуации. Там активирован "красный код" для защиты населения, перекрыты дороги.

Посольство США в Мехико рекомендовало американским гражданам, находящимся в штатах Халиско не покидать своих домов или убежищ до особого распоряжения.

Эль Менчо был самым влиятельным наркобароном после ареста Хоакина Гусмана, известного как Эль Чапо, в 2016 году.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал о планах атаковать мексиканские наркокартели. На этом фоне мексиканское правительство ужесточило кампанию по борьбе с ними, стремясь показать Белому дому, что серьезно настроено остановить идущий в Соединенные Штаты поток запрещенных веществ..

#США #СМИ #мексика
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео