Март — это время не только для посева томатов, баклажанов и перцев, но и для однолетних цветов, которые могут украсить дачные участки. Чтобы получить здоровую рассаду, необходимо знать особенности растений и нюансы их выращивания. Об этом и о пользе некоторых декоративных культур поделилась кандидат биологических наук Юлия Коваль.

Никотиновая ловушка

– Юлия Николаевна, в прошлом году, проходя мимо одного дачного участка, я ощутила невероятно приятный аромат. Это был душистый табак. Его тоже выращивают рассадой?

– Эта многолетняя теплолюбивая культура в наших широтах культивируется как однолетник — через рассаду. Это действительно полезный цветок. Его сладковатый аромат привлекает пчёл, которые опыляют деревья и кустарники. Кроме того, он служит природным инсектицидом, привлекая вредных насекомых.

Никотин, содержащийся в листьях душистого табака, становится смертельным ядом для них, а высушенные листья можно замачивать и использовать для опрыскивания капусты от вредителей. Если вы планируете сеять табак, лучше сделать это сейчас. Наиболее популярны среди садоводов крылатые или декоративные сорта, которые отличаются разнообразием размеров и оттенков соцветий, обладающих уникальным ароматом.

– Нужно ли пикировать душистый табак?

– Обязательно, и это растение очень положительно реагирует на этот процесс, что способствует его активному росту. Рекомендую закаливать рассаду, вынося её на балкон сначала на несколько часов, а затем оставляя на целый день и даже на ночь. Правила выращивания рассады такие же, как и для петуньи.

Шприц для петуньи

– Какие однолетние цветы наиболее популярны?

– Я бы выделила петунью. Это красивое растение начинает цвести в начале лета и продолжает до глубокой осени. Готовая рассада стоит довольно дорого, поэтому лучше вырастить её самостоятельно. Обычно семена сеют в конце февраля, но и в середине марта это также возможно.

– Есть ли особенности в выращивании петуньи?

– Важно тщательно подойти к выбору грунта. Он должен быть предназначен для рассады, питательным, рыхлым, с нейтральной кислотностью, влагоёмким и лёгким. Тем, кто не подготовил грунт с осени, стоит приобрести его в специализированных магазинах. Не забывайте, что для петуньи крайне важен длинный световой день.

Ящики для посева должны иметь дренаж, чтобы лишняя вода при поливе могла уходить в поддон. При избытке влаги может возникнуть грибковое заболевание, известное как чёрная ножка, которое уничтожит всю рассаду. Семена петуньи очень мелкие, поэтому лучше приобретать их с запасом.

– Есть ли способ облегчить процесс посадки?

– В магазинах можно найти обработанные гранулированные семена с питательной оболочкой. Их высаживать гораздо проще, но они стоят дороже.

Обычные семена можно смешать с песком, насыпать снег в ящик с землёй и распределить семена, которые после таяния снега погрузятся в грунт.

После этого ёмкость следует закрыть полиэтиленовым пакетом или плотной крышкой, чтобы создать эффект мини-теплицы. Температура должна быть не ниже +20 °С. Всходы появляются на 7–14-й день, в зависимости от температуры, качества семян и сорта растения.

Важно избегать как переувлажнения, так и пересыхания грунта. Когда появятся всходы, нужно убрать плёнку и увеличить освещение до 12 часов. В противном случае растения могут вытянуться или погибнуть.

Следует помнить, что всходы петуньи очень нежные, поэтому поливать их нужно осторожно, лучше не из лейки, а опрыскивая из пульверизатора с небольшим напором. Некоторые даже используют шприц, чтобы капельно вводить воду комнатной температуры под корешки. Когда появятся первые настоящие листочки, растения следует распикировать в отдельные стаканчики с отверстиями в дне, чтобы избежать избытка влаги.

– Астры тоже выращивают рассадой?

– Их можно сеять сразу в грунт, но тогда они зацветут немного позже, чем те, что были высажены рассадой. Правила посадки практически не отличаются от вышеперечисленных. Не забудьте обратить внимание на срок годности семян при покупке. Для астры он составляет не более двух лет.