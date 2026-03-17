Собака — один из самых древних спутников человека. Тысячелетия совместного существования привели к формированию уникального языка общения, а порой взаимопонимание достигает уровня телепатии. Интересно узнать, как время, проведённое с собакой, влияет на наше психическое состояние и мозговую активность.

Недавнее исследование, проведённое южнокорейскими учеными, отвечает на ряд актуальных вопросов.

Покорми и погладь пуделя

Существует множество экспериментов, подтверждающих положительное влияние собак на человека. Исследования показывают, что собаки способствуют поддержанию как физического, так и психического здоровья пожилых людей. Американские учёные также установили, что наличие питомца положительно сказывается на когнитивных способностях. Кроме того, у владельцев собак наблюдается более низкое артериальное давление, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторые исследования ранее показывали, что собаки могут облегчать симптомы депрессии и посттравматического стрессового расстройства.

В новом исследовании, проведённом и опубликованном специалистами Университета Конкук (Сеул, Южная Корея), изучалось влияние общения с собакой на мозговую активность человека и какие участки мозга активируются в процессе. Для этого учёные фиксировали данные энцефалограмм у людей, играющих с питомцами.

В исследовании участвовали 30 человек в возрасте от 20 до 40 лет, среди которых было равное количество мужчин и женщин. Им предложили пообщаться с хорошо обученной собакой — пуделем по имени Аро. Взаимодействие включало восемь различных действий, каждое из которых длилось три минуты. Испытуемые знакомились с собакой, играли, кормили её, массировали, расчёсывали шерсть, делали совместные фотографии, обнимали и выгуливали в парке.

Во время эксперимента участники носили специальные устройства, которые измеряли электрическую активность мозга. После общения с собакой каждый из них отвечал на вопросы о своём эмоциональном состоянии. Весь процесс занимал около часа.

Внимание улучшилось, стресс снизился

Анализируя данные энцефалограмм, учёные обнаружили, что в некоторых областях головного мозга наблюдалось увеличение электрической активности. Эти зоны связаны с регуляцией стресса и повышением концентрации внимания.

Во время игр и прогулок с собакой у участников эксперимента увеличивались альфа-ритмы, что, по словам исследователей, характерно для расслабленного и спокойного состояния. Альфа-диапазон волн связан с улучшением памяти и снижением уровня стресса.

При расчёсывании шерсти, массаже и играх с пуделем у людей усиливались бета-волны, что указывает на улучшение концентрации внимания. Наиболее выраженный этот ритм наблюдался в лобных областях мозга, но иногда он распространялся и на другие участки.

Кроме того, как показали анкеты, заполненные участниками, после общения с собакой у них улучшилось настроение. Они чувствовали себя менее подавленными, напряжёнными и уставшими.

Без любви никуда

«Исследование продемонстрировало, что определённые виды взаимодействия с собаками, благодаря повышению соответствующей мозговой активности, могут способствовать расслаблению, эмоциональной стабильности, концентрации внимания и развитию творческих способностей. Кроме того, общение с собакой снижает уровень стресса и вызывает положительные эмоции», — делают вывод авторы исследования.

Они надеются, что их работа станет основой для разработки новых методов борьбы с тревожностью и стрессом. Однако учёные подчеркивают, что эффект от общения с собаками проявляется только в том случае, если человек испытывает к ним любовь.

Конечно, если у вас есть негативный опыт, связанный с собаками (например, если они нападали на вас или кусали), вряд ли новое взаимодействие с этими животными, даже дружеское, окажет успокаивающее воздействие.