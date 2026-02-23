В соцсетях активно обсуждают внешность Софи Тёрнер. После появления актрисы на фестивале Newport Beach Film Festival в Лондоне поклонники заподозрили, что звезда могла прибегнуть к косметологическим процедурам или заметно похудела.

Новые фотографии актрисы опубликовали её стилист по волосам и визажист. На снимках Тёрнер позирует в образе от Louis Vuitton, а её лицо, по мнению пользователей, выглядит более худым и «инстаграмным».

Многие отметили выраженные скулы и изменившийся овал лица. В комментариях предположили, что актриса могла удалить комки Биша или сделать «уколы красоты».

Под публикациями появились десятки обсуждений. Пользователи пишут:

«Что случилось с её лицом?»

«Она была такой красивой!»

«Зачем знаменитости делают странные вещи со своими лицами?»

«Эта мода на удаление жира из щёк делает старше».

Некоторые комментаторы также связали изменения с возможной потерей веса.

Игра престолов принесла Софи Тёрнер мировую известность, и с тех пор её внешность и стиль регулярно становятся предметом обсуждения в медиа и соцсетях.

Сама актриса пока не комментировала появившиеся слухи.

