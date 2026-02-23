Baltijas balss logotype
«Что случилось с её лицом?» В сети обсуждают новую внешность Софи Тёрнер 0 237

Lifenews
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Что случилось с её лицом?» В сети обсуждают новую внешность Софи Тёрнер

В соцсетях активно обсуждают внешность Софи Тёрнер. После появления актрисы на фестивале Newport Beach Film Festival в Лондоне поклонники заподозрили, что звезда могла прибегнуть к косметологическим процедурам или заметно похудела.

Новые фотографии актрисы опубликовали её стилист по волосам и визажист. На снимках Тёрнер позирует в образе от Louis Vuitton, а её лицо, по мнению пользователей, выглядит более худым и «инстаграмным».

Многие отметили выраженные скулы и изменившийся овал лица. В комментариях предположили, что актриса могла удалить комки Биша или сделать «уколы красоты».

Под публикациями появились десятки обсуждений. Пользователи пишут:

  • «Что случилось с её лицом?»
  • «Она была такой красивой!»
  • «Зачем знаменитости делают странные вещи со своими лицами?»
  • «Эта мода на удаление жира из щёк делает старше».

Некоторые комментаторы также связали изменения с возможной потерей веса.

Игра престолов принесла Софи Тёрнер мировую известность, и с тех пор её внешность и стиль регулярно становятся предметом обсуждения в медиа и соцсетях.

Сама актриса пока не комментировала появившиеся слухи.

Источник

#мода #шоу-бизнес #instagram #социальные сети #красота #косметология
