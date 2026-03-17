Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Израиль заявил о «широкой волне ударов» по Тегерану 0 271

Дата публикации: 17.03.2026
ФОТО: пресс-фото

Израильская армия во вторник заявила, что начала «широкую волну ударов» по целям иранского режима в Тегеране, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Армия также сообщила о начале дополнительной волны ударов по инфраструктуре поддерживаемой Ираном группировки «Хизбалла» в Бейруте.

Израиль утром сообщил, что зафиксировал ракеты, запущенные из Ирана по территории Израиля.

Израиль и США начали удары по Ирану 28 февраля. В результате ракетных ударов и авиационных налетов пострадали многие города Ирана, включая столицу Тегеран. Иран нанес ответные удары по Израилю и объектам в регионе Персидского залива.

С новой интенсивностью возобновился также конфликт между ливанской шиитской группировкой «Хизбалла» и Израилем.

Читайте нас также:
#Иран #США #Израиль #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
1
0
1

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео