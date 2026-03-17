Израильская армия во вторник заявила, что начала «широкую волну ударов» по целям иранского режима в Тегеране, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Армия также сообщила о начале дополнительной волны ударов по инфраструктуре поддерживаемой Ираном группировки «Хизбалла» в Бейруте.

Израиль утром сообщил, что зафиксировал ракеты, запущенные из Ирана по территории Израиля.

Израиль и США начали удары по Ирану 28 февраля. В результате ракетных ударов и авиационных налетов пострадали многие города Ирана, включая столицу Тегеран. Иран нанес ответные удары по Израилю и объектам в регионе Персидского залива.

С новой интенсивностью возобновился также конфликт между ливанской шиитской группировкой «Хизбалла» и Израилем.