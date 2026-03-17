Банковский сектор Латвии в прошлом году работал с прибылью в размере 379,634 млн евро, что на 33,3% меньше, чем в 2024 году, свидетельствуют данные Банка Латвии, пишет ЛЕТА.

Процентные доходы банков в 2025 году составили 1,282 млрд евро, что на 17,2% меньше, чем в 2024 году, тогда как процентные расходы сократились на 21,1% — до 338,367 млн евро.

Комиссионные доходы банков в прошлом году составили 371,328 млн евро, что на 4,6% больше, чем в 2024 году, а комиссионные расходы выросли на 9% — до 117,04 млн евро.

На конец 2025 года активы банковского сектора составляли 32,575 млрд евро, что на 6,8% или 2,084 млрд евро больше, чем годом ранее, когда активы составляли 30,491 млрд евро.

Объем кредитов, выданных небанковским клиентам, на конец прошлого года достиг 18,79 млрд евро, что на 12,8% или 2,129 млрд евро больше, чем в конце 2024 года.

В том числе объем кредитов, выданных внутренним клиентам, на конец 2025 года составил 15,552 млрд евро, увеличившись на 12% или 1,669 млрд евро по сравнению с концом 2024 года.

Объем кредитов, выданных внутренним домохозяйствам, на конец прошлого года составил 7,363 млрд евро, что на 11,2% или 742,458 млн евро больше, тогда как объем кредитов внутренним нефинансовым предприятиям составил 7,656 млрд евро, увеличившись на 13,5% или 907,835 млн евро. В том числе малым и средним предприятиям было выдано 4,742 млрд евро, что на 15,2% или 625,914 млн евро больше, чем годом ранее.

Объем привлеченных банками депозитов на 31 декабря 2025 года составил 27,638 млрд евро, что на 8,1% или 2,079 млрд евро больше, чем в конце 2024 года.

В том числе объем депозитов внутренних клиентов увеличился на 7,9% или 1,654 млрд евро — до 22,716 млрд евро.

Депозиты внутренних домохозяйств выросли на 8,2% или 918,923 млн евро и на 31 декабря 2025 года составили 12,123 млрд евро, тогда как депозиты внутренних нефинансовых предприятий увеличились на 7,2% или 566,222 млн евро — до 8,466 млрд евро.

Данные Банка Латвии также показывают, что доля пяти крупнейших банков по активам на конец прошлого года составляла 87,16% (на конец 2024 года — 88,28%), по кредитам небанковским клиентам — 86,25% (87,46%), а по депозитам небанковских клиентов — 88,42% (88,64%).

В 2024 году общая прибыль банковского сектора составляла 569,533 млн евро.