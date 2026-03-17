«Более 30 лет мы видели множество выставок Кало, в основном ретроспектив, практически не уделявших внимания ее посмертному восхождению к славе», — говорит куратор Мари Кармен Рамирес.

Хьюстонский Музей изящных искусств исследует тему «фридамании»: термин используется с 1990-х, но, по словам куратора, здесь впервые делается попытка систематического исследования его эволюции.

Экспозиция объединяет личные вещи Кало и 35 ее произведений, включая «Разбитую колонну» (1944), а также работы 80 художников из пяти поколений, которые находились под ее влиянием. Среди них и такие известные имена, как кубинско-американская художница 1970–1980-х Ана Мендьета, и более современные авторы, например мексиканка Беренис Ольмедо, чьи работы посвящены теме инвалидности. Выставка, организованная тематически, включает разделы, контекстуализирующие творчество Кало и его связи с сюрреализмом, неомексиканизмом.

Еще один раздел анализирует, как в последнее время авторы стали рассматривать Кало в качестве символа стойкости перед лицом физической инвалидности. «В каждом случае художники, присваивая мотивы Кало, переосмысливали их в проектах, затрагивающих проблемы своего времени, такие как равенство полов или политика тела», — говорит Рамирес.

Летом выставка отправится в лондонский музей Тейт Модерн. По словам Тобиаса Острандера, курирующего ее в Тейт, структура останется прежней, но некоторые работы Кало будут заменены на другие.