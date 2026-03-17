Рассекречена стоимость запуска ракеты Starship — 90 млн долларов. Экстремально дешево по меркам космоса!

Starship Илона Маска — уникальная разработка. С одной стороны, это вторая ступень ракеты сверхтяжелого класса, а с другой — полноценный многоразовый космический корабль. Техника — сверхновая и сверхбольшая, а цена — сверхнизкая.

Сама компания SpaceX еще не называла стоимость запуска Starship. Информация всплыла случайно. Компания Voyager Space занимается разработкой частной орбитальной станции Starlab, которая в будущем должна заменить МКС.

И в своем отчете о прибылях и убытках компания упомянула, что заключила контракт со SрасеХ на отправку своей станции за 90 млн долларов.

Starlab запустят именно на Starship — в этом сомнений нет, ведь Voyager не собирается собирать орбитальную станцию из множества маленьких модулей. Они сразу хотят начать с внушительной конструкции диметром 8 м и массой 80 тонн. Получается по 1125 долларов за 1 кг полезной нагрузки.

Как зарабатывает SpaceX

Кроме Starship такую массу вытащить на орбиту может разве что лунная ракета SLS. Но она не предназначена для работы универсальным грузовиком, а стоимость одного запуска оценивается в 4 млрд долларов. Почти в 45 раз дороже!

Сколько стоит производство Starship — не известно. Ракета еще даже не обрела финальный облик. Да это и неважно. Себестоимость этой ракеты не должна волновать никого, кроме самого Маска и других инвесторов SpaceX. Заказчикам важна стоимость услуги по выводу полезной нагрузки на орбиту. Точно также пассажира автобуса волнует только стоимость билета, а не цена всего автобуса.

Раньше математика для заказчика была безрадостной, но простой. Стоимость запуска складывалась из стоимости самой ракеты, ее подготовки, заправки и пусковых услуг. Эта формула актуальна для большинства используемых ракет, но Илон Маск сломал парадигму.

Благодаря многоразовости ракета Falcon 9 превратились в те самые рейсовые автобусы. Запуск ракеты — больше не уникальное событие, а рядовая услуга. SpaceX сначала монополизировала рынок бросовыми ценами порядка 60 млн долларов за запуск Falcon 9, а теперь подняла ценники до 74 млн долларов (3363 доллара за 1 кг).

Сколько стоит запустить ракету

Только SpaceX публикует на своем сайте цены на запуск ракеты. Хотите заполучить ракету целиком — платите эти 74 млн долларов и получаете грузоподъемность до 22 тонн. Хотите запустить небольшой спутник — за 350 тыс. долларов получите слот на 50 кг. Каждый последующий килограмм обойдется в 7 тыс. долларов.

С Falcon Heavy все несколько сложнее. Эта ракета летает реже, актуальные цены на нее не указаны. Но в 2022-м SpaceX за миссию с возвратом на землю трех основных блоков просила 97 млн долларов. Запуск Falcon 9 с тех пор подорожал на 10%. С такой индексацией отправка на орбиту 63,8 тонн груза (это максимальная нагрузка для Falcon Heavy) должна сейчас стоить порядка 107 млн долларов (1677 долларов за 1 кг).

Получается не так выгодно, как будущий Starship, но все равно на фоне конкурентов с одноразовыми ракетами цены приятные.

Например, запуск американской ракеты Vulcan Centaur от United Launch Alliance (объединение Boeing и Lockheed Martin) грузоподъемностью 27,2 тонны стоит ориентировочно 110-200 млн долларов (цена зависит от конкретной миссии и заказчика — военные всегда платят больше. Ariane 6 от Европейского космического агентства грузоподъемностью 21,6 тонн обойдется заказчику в 75–115 млн долларов (от 3472 доллара за 1 кг).

Подпортить настроение Маску может разве что Джефф Безос со своей многоразовой ракетой New Glenn. При грузоподъемности в 45 тонн стоимость запуска оценивается в 68 млн долларов (1511 долларов за 1 кг).

Для заказчиков услуг с небольшими аппаратами могут быть интересны запуски ракет легкого и сверхлегкого классов. Индийская PSLV обходится в смешные по космическим меркам 15–31 млн долларов, но и грузоподъемность — только 3,8 тонны (3947 долларов за 1 кг). Electron от Rocket Lab и вовсе стоит 7,5 млн долларов, но выводит на орбиту только 300 кг (25 тыс. долларов за 1 кг).

Роскосмос: ракеты — старые, цены — высокие

В России же рынок коммерческих космических услуг практически отсутствует. Запуски заказывают либо военные, либо сам Роскосмос. А на портале госзакупок самые свежие заказы ракет датированы 2020 годом.

«Протон-М» в голом виде тогда стоил 2,33 млрд рублей, а наиболее популярной ракеты «Союз-2.1б» — 1,5 млрд рублей. Вместе с услугами по подготовке и запуску в 2021 году весь комплекс стоил примерно 2,55 млрд рублей или 35 млн долларов. Максимальная нагрузка — 8,25 тонн. Если цены в долларах за последние годы не изменилась, то отправка 1 кг в космос обходится в 4242 долларов, на четверть дороже, чем на Falcon 9.

Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» пока проходила лишь испытательные полеты — коммерческого рынка для нее еще не существует. Однако для Минобороны каждый запуск ракеты обходился примерно в 5 млрд рублей. Неплохо, но себестоимость производства тогда была 7 млрд рублей (100 млн долларов по курсу июня 2020 года).

Сколько еще надо добавить, чтобы Центр Хруничева получил прибыль, чтобы ракету доставили на космодром, подготовили, заправили и запустили — неизвестно. Но с такой себестоимостью конкурировать с аналогами Запада очень сложно даже без учета санкций.