Интеграция украинских беженцев в Латвии постепенно улучшается, однако по-прежнему сохраняются существенные вызовы, особенно в сферах здравоохранения и занятости, свидетельствуют данные исследования 2025 года, проведённого Агентством ООН по делам беженцев.

В Латвии временную защиту получили почти 32 000 гражданских лиц из Украины, и большинство из них — женщины и дети. Данные опроса указывают на постепенную интеграцию беженцев: улучшаются показатели занятости, растёт вовлечённость детей в систему образования, всё больше беженцев осваивают латышский язык на уровне, позволяющем полноценно общаться.

В то же время исследование выявляет и проблемы, особенно в доступности медицинской помощи. Если в 2024 году медицинские услуги получили 96% беженцев, которым они были необходимы, то в прошлом году этот показатель снизился до 88%. Основными препятствиями названы длинные очереди и ограниченная доступность услуг.

Представитель Агентства ООН по делам беженцев по взаимодействию с правительством Латвии Даце Мейлия отметила, что с 2022 года Латвия обеспечивает всестороннюю и устойчивую поддержку украинским беженцам, создавая безопасную среду и возможности для интеграции в общество. В то же время результаты опроса указывают на сферы, которым в долгосрочной перспективе требуется дополнительное внимание, особенно с учётом того, что 72% опрошенных беженцев выражают намерение остаться в Латвии.

За год уровень занятости среди беженцев трудоспособного возраста вырос с 56% до 62%. Тем не менее занятость остаётся одним из наиболее часто нерешённых вопросов в домохозяйствах беженцев наряду с доступностью медицинской помощи и жилья. И в 2024, и в 2025 году 76% домохозяйств столкнулись как минимум с одной существенной проблемой.

Вовлечённость детей школьного возраста в систему образования Латвии увеличилась с 65% в 2024 году до 80% в 2025 году. Также улучшается знание латышского языка — 41% беженцев отмечают, что их языковые навыки позволяют эффективно общаться в повседневной жизни.

В 2025 году доля домохозяйств, проживающих в общежитиях, сократилась примерно до 5%. Годом ранее этот показатель составлял 15%. Большинство респондентов — 76% — проживают в частном секторе, однако почти половина по-прежнему полагается на частичную или полную поддержку в покрытии расходов на жильё.

Опрос также указывает на рост проблем с психическим и психоэмоциональным здоровьем — в прошлом году о них сообщили 24% респондентов по сравнению с 17% годом ранее. Хотя почти половина нуждающихся в поддержке её получили, в большинстве случаев это была неформальная помощь вне профессиональной системы здравоохранения.

В целом респонденты по-прежнему положительно оценивают отношения с принимающим обществом, однако немного увеличилось число беженцев, столкнувшихся с враждебным отношением — с 25% в 2024 году до 27% в 2025 году.

Социоэкономическое исследование в Латвии провело Агентство ООН по делам беженцев в сотрудничестве с Международной организацией по миграции и обществом «Хочу помочь беженцам». Опрос основан на данных, предоставленных самими гражданскими лицами Украины, которые нашли убежище в Латвии после полномасштабного вторжения России.