Учёные из Университета Иллинойса и Федерального университета Пелотас выяснили, что частое потребление детьми раннего возраста продуктов быстрого приготовления, сладостей и сладких напитков связано с пониженными показателями IQ в шесть-семь лет. Об этом пишет British Journal of Nutrition.

Специалисты проанализировали пищевые привычки двухлетних детей и оценили их интеллектуальные способности в школьные годы. В ходе исследования рассматривались не отдельные продукты, а общие модели питания. Были выделены две основные группы рациона: «правильная», включающая бобовые, овощи, фрукты, детское питание и натуральные соки, и «неправильная», состоящая из полуфабрикатов, сладостей, переработанного мяса, газировки и фастфуда.

Выяснилось, что дети, предпочитающие нездоровый тип питания, показывали значительно более низкие результаты в тестах на интеллект. Эта зависимость сохранялась даже после учёта различных социальных факторов, таких как возраст и образование матери, состав семьи и другие параметры.

Особенно заметная отрицательная связь между качеством питания и когнитивными способностями была выявлена у детей с физиологическими отклонениями в развитии: с недостаточной массой тела, замедленным ростом или уменьшенной окружностью головы в раннем возрасте. При этом здоровое питание не показало прямой корреляции с высокими показателями интеллекта.

Авторы исследования делают вывод о важности формирования правильных пищевых привычек с ранних лет, поскольку нездоровое питание может оказывать существенное влияние на интеллектуальное развитие детей в долгосрочной перспективе.