Куба хочет соглашения с США - Трамп

В мире
Дата публикации: 16.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Куба хочет соглашения с США - Трамп
ФОТО: Unsplash

Куба надеется заключить соглашение с США, и это может произойти довольно быстро, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«Куба тоже хочет заключить соглашение, и я думаю, что довольно скоро мы либо заключим соглашение, либо сделаем всё, что нам придётся сделать», — сказал Трамп журналистам на борту самолёта Air Force One.

«Мы разговариваем с Кубой, но сначала разберёмся с Ираном. Поэтому мне кажется, что с Кубой что-то произойдёт довольно быстро», — отметил президент США.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в пятницу подтвердил, что его правительство вело переговоры о «двусторонних разногласиях» с США, однако не сообщил подробностей о характере этих переговоров.

В январе Трамп ввёл против Кубы нефтяную блокаду, ограничив поставки топлива в связи с, как утверждал Трамп, «чрезвычайными угрозами», которые Куба представляет для Соединённых Штатов.

Вашингтон уже десятилетиями проводит экономическое эмбарго против Кубы.

Повышенное внимание администрации Трампа к Кубе наблюдается с января, когда во время вторжения США в Венесуэлу был похищен президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Венесуэла и Куба долгие годы были близкими союзниками, и Куба в значительной степени полагалась на дешёвую нефть из Венесуэлы.

#США #Дональд Трамп #Венесуэла #Куба #политика
