Во время санкционированного обыска в одной из квартир в Риге Государственная полиция изъяла около 11 килограммов кокаина и три килограмма марихуаны. Это крупнейшее количество кокаина, изъятое Государственной полицией с 2019 года.

Работая в сфере борьбы с наркотиками, Государственная полиция вышла на след лиц, связанных с оборотом наркотиков в Рижском регионе. Эти лица в основном занимались распространением кокаина.

8 марта этого года сотрудники 4-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции задержали мужчин 2000 и 2002 годов рождения. Ранее они не попадали в поле зрения полиции.

При проведении санкционированного срочного обыска по месту жительства мужчины 2002 года рождения были обнаружены и изъяты около 11 килограммов кокаина и три килограмма марихуаны. В квартире второго подозреваемого было изъято ещё 10 граммов кокаина, а при личном досмотре у него нашли 20 граммов марихуаны. Стоимость изъятых веществ на нелегальном рынке оценивается примерно в один миллион евро.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по части третьей статьи 253.1 Уголовного закона — за незаконное приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических веществ с целью реализации либо за незаконную реализацию наркотических веществ, если это совершено организованной группой или в крупном размере. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества или без неё, а также пробационный надзор сроком до трёх лет.

10 марта Государственная полиция предложила применить к подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако суд, оценив обстоятельства, не применил арест, поэтому к ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

В интересах следствия более подробную информацию о роли подозреваемых в преступлении и других обстоятельствах произошедшего пока предоставить невозможно.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.