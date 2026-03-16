Перестаньте класть это в холодильник: список продуктов, которым там не место

Дата публикации: 16.03.2026
Каждый раз, кладя еду в холодильник, хочется верить, что она так сохранится свежей дольше. Однако оказывается, что есть целый ряд продуктов, которые теряют вкус, полезные свойства или вовсе портятся при хранении в холодильнике. Давайте посмотрим, какие продукты стоит держать подальше от холода и почему.

Картофель

Картошка — неотъемлемый продукт русской кухни, любимый миллионами россиян. Тем не менее, картофель совершенно не переносит хранение в холодильнике. Причина проста: низкая температура превращает крахмал картофеля в сахар, что придает неприятную сладость и меняет структуру продукта. Храните картошку в сухом, темном и прохладном месте, например, в погребе или кладовке.

Томаты

Любимый ингредиент салатов и закусок — томаты — также страдают от охлаждения. Низкая температура разрушает клетки томата, лишая его аромата и вкуса. Плоды становятся водянистыми и теряют упругость. Идеально хранить помидоры при комнатной температуре, вдали от солнечного света.

Бананы

Казалось бы, бананы — экзотический фрукт, привезенный издалека, значит, и храниться должны особым способом. Оказывается, холод плохо влияет на кожуру и мякоть бананов. При охлаждении кожура быстро приобретает коричневый оттенок, а структура самого фрукта нарушается. Держите бананы при комнатной температуре, и они сохранят яркий вкус и аппетитный вид.

Чеснок и лук

Чеснок и репчатый лук предпочитают прохладу, но только не ту, которую дает холодильник. Во влажной среде холодильника чеснок теряет остроту и вкус, а лук может стать мягким и потерять способность долго сохранять свежесть. Лучше оставить чеснок и лук в корзине или ящике на кухне, вдали от влаги и тепла плиты.

Оливковое масло

Настоящие ценители оливкового масла знают, что оно чувствительно к низким температурам. Масло при охлаждении густеет, появляется осадок, теряется натуральный аромат и утонченность вкуса. Оставляйте бутылку масла в шкафчике на кухне или в другом сухом и темном месте.

Авокадо

Авокадо — полезный источник полезных жиров, витаминов и минералов. Однако правильное хранение играет важную роль в сохранении всех питательных веществ. Охлаждение замедляет процесс созревания авокадо, а созревшие плоды теряют насыщенность вкуса и консистенции. Покупайте слегка твердые фрукты и дайте им дозреть при комнатной температуре.

Шоколад

Все любят шоколад, но далеко не каждый знает, как правильно его хранить. Температура ниже +18 градусов приводит к образованию белого налета («сахарного цветка») на плитке шоколада. Внешний вид испортится, вкус станет горьким и несвежим. Оптимальная температура хранения шоколада — комнатная.

Хлеб

Быстро, удобно и неправильно — так можно описать решение положить хлеб в холодильник. Ведь в холодильниках создается среда, ускоряющая процессы образования плесени и высыхания хлеба. Вместо этого держите буханку в пакете или специальной хлебнице при комнатной температуре.

Базилик

Базилик обладает сильным ароматом и вкусом, которыми он обязан эфирным маслам. Попадая в холод, базилик увядает гораздо быстрее, утрачивая приятный запах и вкус. Лучший способ хранения — поставить веточки базилика в стакан с водой, словно букет цветов, и поместить на кухонный стол.

Мед

Мед вообще не стоит ставить в холодильник ни при каких обстоятельствах. При низких температурах мед кристаллизуется, становится плотным и теряет большую часть своего целебного воздействия. Пусть мед хранится в стеклянной банке в теплом, сухом месте, защищенном от солнечных лучей.

Забудьте про старые привычки хранить все подряд в холодильнике — правильная организация пространства на вашей кухне сделает еду безопасной и вкусной.

Автор - Светлана Тихомирова
