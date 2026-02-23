Во вторник в Латвии ожидается облачная погода, однако местами небо прояснится, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Под влиянием циклона ночью небо будет преимущественно облачным. В центральных и восточных районах продолжится снегопад, местами на востоке ожидается сильный снег, локально на юге страны также возможен мокрый снег и слабый гололёд. Дороги будут скользкими, а во время снегопада видимость временами существенно ухудшится.

Ночью будет дуть слабый до умеренного восточный, северо-восточный ветер, температура воздуха понизится до -1…-5 градусов.

В столице также ожидается облачная погода и временами снег. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха составит -1…-2 градуса.

Днём сохранится облачная погода, однако местами небо прояснится. Снегопад продолжится в восточных районах. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +1…-3 градусов.

В Риге ожидается преимущественно облачная погода, день пройдёт без осадков. Сохранится слабый ветер, температура воздуха составит -1…-2 градуса.