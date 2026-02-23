Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Глава Рижского управления кладбищ не советует ходить на кладбища после захода солнца 1 3705

Наша Латвия
Дата публикации: 23.02.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: Глава Рижского управления кладбищ не советует ходить на кладбища после захода солнца
ФОТО: pixabay

Руководитель Рижского управления кладбищ Гинтс Зела заявил, что никогда не сталкивался с привидениями, однако признал: гулять по кладбищу после заката действительно не стоит.

Гинтс Зела в интервью рассказал, что за время работы ни разу не сталкивался с чем-то сверхъестественным.

«Нет, я не встречал ни одного призрака. Слышал только истории, но лично со мной ничего подобного не происходило», — отметил он.

Комментируя распространенное латышское поверье о том, что после заката не следует ходить по кладбищу, он признал, что в темное время суток там действительно может быть тревожно. Однако причина — вовсе не в мистике. По его словам, сам он не раз бывал на территории кладбища после захода солнца. Основная проблема — отсутствие полноценного освещения. Невозможно осветить всю территорию, где расположены надгробия и узкие дорожки, поэтому существует риск споткнуться или получить травму.

Кроме того, опасность могут представлять не «духи», а вполне реальные люди. Время от времени на кладбищах случаются кражи и другие правонарушения. «Я бы тоже сказал, что в темноте по кладбищу ходить не стоит. Делать там нечего. Лучше приходить в светлое время суток», — подчеркнул руководитель.

Читайте нас также:
#интервью #безопасность #мистика #кладбище
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
2
1
1
1
1

Оставить комментарий

(1)
  • MS
    Marina Smirnova
    23-го февраля

    Tā bijāt Šausmas dienā. Jaunciema kapi.🐶🐶🐶💚💚💚⚡⚡⚡

    0
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как в этом году подать годовую декларацию о доходах? Разъясняет гендиректор СГД
Изображение к статье: «Здравоохранение в Латвии доведено до какой-то новой низшей точки!»
Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
3
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео