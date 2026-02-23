Руководитель Рижского управления кладбищ Гинтс Зела заявил, что никогда не сталкивался с привидениями, однако признал: гулять по кладбищу после заката действительно не стоит.

Гинтс Зела в интервью рассказал, что за время работы ни разу не сталкивался с чем-то сверхъестественным.

«Нет, я не встречал ни одного призрака. Слышал только истории, но лично со мной ничего подобного не происходило», — отметил он.

Комментируя распространенное латышское поверье о том, что после заката не следует ходить по кладбищу, он признал, что в темное время суток там действительно может быть тревожно. Однако причина — вовсе не в мистике. По его словам, сам он не раз бывал на территории кладбища после захода солнца. Основная проблема — отсутствие полноценного освещения. Невозможно осветить всю территорию, где расположены надгробия и узкие дорожки, поэтому существует риск споткнуться или получить травму.

Кроме того, опасность могут представлять не «духи», а вполне реальные люди. Время от времени на кладбищах случаются кражи и другие правонарушения. «Я бы тоже сказал, что в темноте по кладбищу ходить не стоит. Делать там нечего. Лучше приходить в светлое время суток», — подчеркнул руководитель.