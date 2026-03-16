Житель Испании Антонио Ламелас стал свидетелем ухода из жизни 35 человек из своей семьи, у которых медики выявили бессонницу. Историей заинтересовалось издание El Periodico De España (EPE).

Как рассказал Ламелас, родственникам врачи диагностировали фатальную семейную бессонницу — редкое генетическое заболевание. В том числе оно унесло жизнь его сына Висенте. Последний сначала стал волочить одну ногу во время ходьбы, а через некоторое время потерял элементарные навыки, такие как способность глотать пищу и контролировать тело. Дело в том, что недостаток сна оказывает разрушительное воздействие на головной мозг, поэтому он начинает стремительно деградировать, добавил испанец.

Как пояснила невролог Селия Гарсия Мало, эта патология вызывает не ту распространенную бессонницу, с которой сталкиваются многие люди, а полную неспособность заснуть из-за неправильного функционирования таламуса — центра, регулирующего циклы сна и бодрствования. Обычно заболевание начинается в возрасте 30-60 лет, а через несколько месяцев оно приводит к летальному исходу.

Симптомами болезни доктор назвала проблемы с памятью, двигательные расстройства, мышечные подергивания, зрительные галлюцинации и затруднение движений глаз. К настоящему дню не разработаны препараты для лечения фатальной семейной бессонницы, добавила Мало.