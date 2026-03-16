Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Названа причина плохого сна у женщин 0 546

Дата публикации: 16.03.2026
BB.LV
ФОТО: Unsplash

Эксперт по сну Мойен: плохой сон у женщин связан с особенностями обмена веществ.

Женщины часто спят хуже мужчин, рассказала эксперт по сну Николь Мойен. Причины этого она назвала изданию The Sun.

По словам специалистки, одна из причин плохого сна у женщин связана с особенностями обмена веществ и температурной чувствительности организма. У женщин, как правило, более медленный метаболизм и более холодная кожа, поэтому им чаще требуется более теплая среда для комфортного сна.

Эксперт также отметила, что на качество сна влияют гормональные изменения, которые происходят на разных этапах жизни, например во время менструального цикла или беременности.

#медицина #сон #женщины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео