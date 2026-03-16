Эксперт по сну Мойен: плохой сон у женщин связан с особенностями обмена веществ.

Женщины часто спят хуже мужчин, рассказала эксперт по сну Николь Мойен. Причины этого она назвала изданию The Sun.

По словам специалистки, одна из причин плохого сна у женщин связана с особенностями обмена веществ и температурной чувствительности организма. У женщин, как правило, более медленный метаболизм и более холодная кожа, поэтому им чаще требуется более теплая среда для комфортного сна.

Эксперт также отметила, что на качество сна влияют гормональные изменения, которые происходят на разных этапах жизни, например во время менструального цикла или беременности.