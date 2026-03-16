Уехавший из России комик рассказал о гражданстве Израиля 3 1023

Дата публикации: 16.03.2026
Изображение к статье: Кадр: Forbes / YouTube

Комик Романов заявил, что очень благодарен Израилю после получения гражданства.

Стендап-комик Дмитрий Романов, уехавший из России, рассказал о получении гражданства Израиля и чуть не заплакал. Об этом он поговорил с журналисткой Ириной Шихман, запись их разговора доступна на YouTube.

Романов признался, что после того, как получил израильский паспорт, почувствовал связь с этим государством и народом. «Я очень благодарен государству Израиль за то, что оно делает для всех этнических евреев. А делает оно следующее: оно дает нам место в мире, где нас безусловно любят и ждут. И это очень важно. Сейчас буду плакать», — сказал юморист.

При этом он добавил, что не живет в Израиле из-за «ряда факторов». В частности, ему не нравится очень жаркий климат в стране.

Романов, родившийся и выросший в Одессе, получил гражданство Израиля в 2023 году. Он признался, что после этого почувствовал себя дома. Из России юморист уехал в 2022 году.

