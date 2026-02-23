Baltijas balss logotype
Организация призывает раздавать бесплатные презервативы уже в школе 5 1181

Наша Латвия
Дата публикации: 23.02.2026
LETA
Изображение к статье: Организация призывает раздавать бесплатные презервативы уже в школе

В Латвии следует целенаправленно расширить доступ к бесплатной контрацепции, обеспечив её тем девушкам, которые начинают половую жизнь, сообщила агентству LETA председатель правления общества «Papardes zieds» Ивета Келле.

"Вертолетных" презеравативов не будет

Келле подчеркнула, что поддержка должна быть адресной, а не автоматически распространяться на всех с определённого возраста. В идеале перед началом половой жизни девушка могла бы обратиться к специалисту, который назначил бы ей контрацепцию, оплачиваемую государством.

Поскольку речь идёт о целевой поддержке, а не о мере для всех без исключения, её расходы были бы относительно невелики с учётом численности целевой группы, отметила представитель организации. По её наблюдениям, в среднем молодые люди в Латвии начинают половую жизнь примерно в 17 лет, однако для некоторых молодых женщин этот вопрос становится актуальным и после 20 лет. Поэтому установить чёткий возрастной порог для предоставления бесплатной контрацепции механически невозможно — решение должно приниматься исходя из потребностей.

Руководитель организации также подчеркнула, что доступность контрацепции должна быть увязана с образованием. С молодёжью важно говорить о согласии в отношениях, позитивных взаимоотношениях и ответственности.

Келле признала, что в настоящее время в школах реализуются пилотные проекты по обеспечению бесплатных гигиенических средств, однако, к примеру, распространение презервативов в школах может вызвать общественное сопротивление.

«При отсутствии комплексного обучения вопросам здоровья и с учётом отношения родителей школы, возможно, пока не готовы к такому шагу», — отметила она.

Неблагополучным уже бесплатно

В настоящее время государственная контрацепция доступна женщинам, находящимся в группе социального риска и соответствующим как минимум одной установленной категории. В их число входят девушки до 19 лет, у которых была беременность (включая роды или аборт), женщины с алкогольной или наркотической зависимостью, заключённые и освободившиеся из мест лишения свободы, а также женщины с нарушениями психического развития или шизофренией.

Кроме того, бесплатную контрацепцию могут получать девушки до 18 лет, находящиеся под внеcемейной опекой, с установленной инвалидностью, а также из малообеспеченных или нуждающихся семей.

Этим целевым группам предоставляются гормональные и негормональные внутриматочные системы (спирали), контрацептивный имплант в плечо, а в отдельных случаях — хирургическая стерилизация.

Выбор подходящего метода принимает гинеколог с учётом состояния здоровья, возраста и образа жизни пациентки.

#здравоохранение #образование #Латвия #молодежь #профилактика #подростки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)

(5)
  • А
    Андрей
    24-го февраля

    Организация уже торгует фьючерсы на презервативы?

    0
    0
  • VU
    Vards Uzvards
    23-го февраля

    "В идеале перед началом половой жизни девушка могла бы обратиться к специалисту" - за несовершеннолетних несут ответственность родители. Соответственно, сопровождать должен взрослый, поэтому схема не рабочая. Немногие подростки готовы посвящать родителей в свою личную жизнь, а немногие взрослые будут рады вступлению их детей в половую жизнь.

    13
    1
  • Р
    Рина
    23-го февраля

    Если раньше девочки подростки не решались думать об интимных отношениях, боясь последствий и реакций со стороны родителей, то раздачу презервативов в школе они воспримут как зеленый свет на светофоре- можно идти! Мы тоже были подростками и тоже влюблялись, целовались до синих губ . Но до близости не доходило. Проводить уроки сексвоспитания необходимо совместно с врачами гинекологами, венерологами , андрологами. И наглядно показывать на фото, какие последствия у сифилиса и гонореи. Нас в школе в 8 классе сводили в морг, где показали легкие курильщика.. Был шок! До окончания школы никто не курил. Это точно. ПУСТЬ У ВСЕХ БУДЕТ ВСЕ ОТЛИЧНО!

    15
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го февраля

    По её наблюдениям?

    == А что там наблюдать?

    Раздавать надо начинать с первого класса, это как музыке учить, пока пальцы не закостенели!

    10
    1
  • А
    Андрей
    23-го февраля

    Papardes zieds не унимается. Попытка влезть в систему образования, которую, как ни странно, не очень давно подстветила Л.Л., тогда не удалась. Теперь пытаются залезть в школы с презервативами. Эта новость - как тестовый шар, проверяют реакцию? Ну так мы (родители) ответим: мы следим за такого рода новостями. И, если только, в школе будет хоть намёк на раздачу презервативов и популяризация темы сликом раннего возраста сношений вне института брака, сразу же по этой теме будет поднят шум. А директора и сотрудники школ, которые будут за этим замечены, - будут подсвечены на полную катушку!

    Причина проста и банальна - статистическая корреляция между популяризацией темы в стенах школы и ростом количества внеплановых ранних беременностей (т.е. среди школьниц). А значит и рост абортов. На эту темму - полным полно исследований. А аборт - это психотравма на всю жизнь (ну кроме совсем отмороженных, но таких не много).

    Как это работает: Если в школе про это говорят (ранний кекс, необходимость предохраняться, способы предохранения и т.д.), то это - нормально (т.е. не криминал, не аномалия). А значит снимается внутренний барьер, чтобы попробовать.

    Однако, т.к. в этом раннем возрасте, особенно с учётом гормональных всплесков, подростки ещё не умеют пользоваться своими органами, особенно мозгом, эмоции зашкаливают. И в самый нужный момент забывают и о презервативах и о вообще необходимости думать о последствиях. *** Последствие 1: кто испугается - пойдёт на аборт. Это - грех и психотравма на всю жизнь. *** Последствие 2: общественное осуждение (уж поверьте - об этом узнают многие ваши знакомые, даже если всё делать по тихому) *** Последствие 3: очень часто такие сюжеты заканчиваются разрывом отношений. Ибо, если и мальчик и девочка ментально не созрели для семейной жизни, то, скорее всего, кто-то сбежит. А после такого, потом трудно заново искать и налаживать отношения. Страх будет преследовать. Да, есть исключения. И школьники уже после - женятся и живут долго и счастливо. Но таких - мало!

    Поэтому - Papardes zieds - смело может иди в баню или искать свой цветок, которого НЕТ, в другом месте! Заметим, что даже название у них вводящее в заблуждение. Цитата: "С ботанической точки зрения папоротник никогда не цветет, так как относится к споровым растениям, которые размножаются спорами, а не семенами. Знаменитый «цветок папоротника» — это лишь красивая легенда, популярная в славянской мифологии, связывающая цветение с ночью на Ивана Купалу" Подробности - в Вики и других, более серьёзных, источниках.

    Короче, мальчишки и девчёнки, а также их родители, - не надо искать себе проблем раньше времени! Этот самый кекс, про который так много пишут, если вы в своём уме, никуда от вас не убежит. Учитесь разуму, воспитывайте в себе добро, и хороший человек мимо вас не пройдёт. А там уже, в законном браке - получите его - сколько сможете унести. Если же тот самый человек, как вы считаете, уже нашёлся, то также не спешите. Постель - лишь одна из стадий взаимоотношений, далеко не первая, но и не последняя. Испытайте избранника/избранницу на прочность. Если для него важен только кекс, то всё остальное для него обуза. А если он/она более заботится о душе и ищет душевной близости (не говоря уже о духовной мудрости), то это более надёжный фундамент и уже точно не сбежит при первых трудностях.
    Сходите вместе в кино, например, и получите от этого не меньшее удовольствие.

    18
    3
Читать все комментарии

