В Латвии следует целенаправленно расширить доступ к бесплатной контрацепции, обеспечив её тем девушкам, которые начинают половую жизнь, сообщила агентству LETA председатель правления общества «Papardes zieds» Ивета Келле.

"Вертолетных" презеравативов не будет

Келле подчеркнула, что поддержка должна быть адресной, а не автоматически распространяться на всех с определённого возраста. В идеале перед началом половой жизни девушка могла бы обратиться к специалисту, который назначил бы ей контрацепцию, оплачиваемую государством.

Поскольку речь идёт о целевой поддержке, а не о мере для всех без исключения, её расходы были бы относительно невелики с учётом численности целевой группы, отметила представитель организации. По её наблюдениям, в среднем молодые люди в Латвии начинают половую жизнь примерно в 17 лет, однако для некоторых молодых женщин этот вопрос становится актуальным и после 20 лет. Поэтому установить чёткий возрастной порог для предоставления бесплатной контрацепции механически невозможно — решение должно приниматься исходя из потребностей.

Руководитель организации также подчеркнула, что доступность контрацепции должна быть увязана с образованием. С молодёжью важно говорить о согласии в отношениях, позитивных взаимоотношениях и ответственности.

Келле признала, что в настоящее время в школах реализуются пилотные проекты по обеспечению бесплатных гигиенических средств, однако, к примеру, распространение презервативов в школах может вызвать общественное сопротивление.

«При отсутствии комплексного обучения вопросам здоровья и с учётом отношения родителей школы, возможно, пока не готовы к такому шагу», — отметила она.

Неблагополучным уже бесплатно

В настоящее время государственная контрацепция доступна женщинам, находящимся в группе социального риска и соответствующим как минимум одной установленной категории. В их число входят девушки до 19 лет, у которых была беременность (включая роды или аборт), женщины с алкогольной или наркотической зависимостью, заключённые и освободившиеся из мест лишения свободы, а также женщины с нарушениями психического развития или шизофренией.

Кроме того, бесплатную контрацепцию могут получать девушки до 18 лет, находящиеся под внеcемейной опекой, с установленной инвалидностью, а также из малообеспеченных или нуждающихся семей.

Этим целевым группам предоставляются гормональные и негормональные внутриматочные системы (спирали), контрацептивный имплант в плечо, а в отдельных случаях — хирургическая стерилизация.

Выбор подходящего метода принимает гинеколог с учётом состояния здоровья, возраста и образа жизни пациентки.